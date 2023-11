FOTO Anušić ispratio vojnike na Kosovo: Najavio veće plaće i vraćanje vojarni u gradove

U Đakovačkoj vojarni, pod jakim pljuskom, novi je ministar obrane Ivan Anušić, u mirovnu misiju na Kosovo ispratio 40. hrvatski kontingent. Oružane snage RH u operaciji KFOR sudjeluju već 15 godina i do sada je kroz njih prošlo 1872 pripadnika, od čega 100 žena. Novi kontingent vojnika ima 150 pripadnika, a devet žena. Među njima je podjednak broj starijih i iskusnih vojnika kao i mladih pripadnika.

- Idete u prijateljsku zemlju. Hrvatski je vojnik tamo rado viđen i iskustva prethodnih kontingenata su pozitivna. Vaša je zadaća tamo doprinijeti miru i stabilnosti. Ne podcjenjujte opasnosti kojih ima kao i u svakoj operaciji ali smo uvjereni da ste na njih pripremljeni kroz rigoroznu obuku koju ste prošli - kazali su vojnicima brigadir Rajko Perić i admiral Robert Hranj.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- Pogled na vas budi mi sjećanje na dane provedene u Hrvatskoj vojsci, ponosan sam na to razdoblje i što sam danas pred vama kao ministar. 1872 naša vojnika do sada je sudjelovalo na Kosovu. Svi su gradili pozitivnu sliku o našoj Domovini. Očekujem to i vas. Rat u Ukrajini i Izraelu čini naš posao očuvanja sigurnosti značajnijim. Vi ste nasljednici naših boraca koji su temelj ove države. Kao ministar ću raditi na osnaživanju vojske i obrane. Vratit ćemo vojarnu u Beli Manastir i u druge gradove. Obranu treba jačati u svim smjerovima. Prioritet mog rada je materijalno osnaživanje vas kao pojedinaca jer operacije nisu ništa bez motiviranosti vojnika i vojnikinja - istaknuo je Ivan Anušić, ministar obrane i potpredsjednik Vlade dodajući kako Hrvatska, kao i sve zemlje u okruženju, već godinama ima pad interesa mladih ljudi za služenje u Hrvatskoj vojsci.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Ministar je istaknuo kako su strateški projekti Ministarstva završetak nabavke helikoptera Black Hawk, oklopnih vozila Patria i Bradleya, koji do kraja godine stižu u Đuro Đaković tvornicu, dovršetak nabavke 24 obalna broda koji još nisu isporučeni, a ugovoreni prije nekoliko godina, te povratak vojske u Beli Manastir.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Na pitanje novinara postoji li mogućnost da se kandidira na mjesto predsjednika RH, kako neki mediji nagađaju, Anušić je kratko odgovorio s 'Ne'.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL



