FOTO Apokalipsa u Francuskoj: Moćni požar 'topi' jug zemlje, stvara vlastite vjetrove i munje!

Diljem Francuske i Španjolske bjesne šumski požari kataklizmičkih razmjera koji su dosad progutali stotine tisuća hektara zemlje, uništili stotine domova i natjerali više od 360.000 ljudi u očajnički bijeg.
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Dok se tisuće vatrogasaca i vojnika bore s vatrenom stihijom koju raspiruju ekstremne vrućine i snažni vjetrovi, dužnosnici upozoravaju da najgore možda još nije prošlo, a znanstvenici nedvojbeno upiru prstom u klimatske promjene kao glavni uzrok sve češćih i razornijih vremenskih ekstrema
| Foto: SOPHIE GARCIA/EPA
Dok se tisuće vatrogasaca i vojnika bore s vatrenom stihijom koju raspiruju ekstremne vrućine i snažni vjetrovi, dužnosnici upozoravaju da najgore možda još nije prošlo, a znanstvenici nedvojbeno upiru prstom u klimatske promjene kao glavni uzrok sve češćih i razornijih vremenskih ekstrema |
Foto: SOPHIE GARCIA/EPA
Dok se tisuće vatrogasaca i vojnika bore s vatrenom stihijom koju raspiruju ekstremne vrućine i snažni vjetrovi, dužnosnici upozoravaju da najgore možda još nije prošlo, a znanstvenici nedvojbeno upiru prstom u klimatske promjene kao glavni uzrok sve češćih i razornijih vremenskih ekstrema
| Foto: SOPHIE GARCIA/EPA
Najteža situacija u Francuskoj je na jugozapadu, u regiji Gironde, gdje je vatra spalila više od 42.000 hektara, područje četiri puta veće od Pariza. Plameni jezici opasno su se približili predgrađima Bordeauxa, grada od gotovo milijun stanovnika, i nalaze se na svega 15-ak kilometara od metropolitanskog područja.
| Foto: SOPHIE GARCIA/EPA
Gradonačelnik Thomas Cazenave poručio je da gradske vlasti "spremne na svaku mogućnost", iako masovna evakuacija samog grada trenutno nije u planu.
| Foto: SOPHIE GARCIA/EPA
Požar je toliko intenzivan da je stvorio fenomen poznat kao "pirokumulonimbus" - gigantski vatreni oblak koji stvara vlastitu mikroklimu, vjetrove i munje, što dodatno potiče širenje vatre.
| Foto: SOPHIE GARCIA/EPA
Francuski nacionalni vatrogasni savez opisao je borbu kao onu "Davida i Golijata". Ministar unutarnjih poslova Laurent Nuñez ocijenio je situaciju "vrlo nepovoljnom" nakon još jedne teške noći za iscrpljene vatrogasne ekipe.
| Foto: SOPHIE GARCIA/EPA
Do sada je samo u Francuskoj evakuirano oko 250.000 ljudi, što se smatra jednom od najvećih mirnodopskih evakuacija u povijesti zemlje. U gašenju sudjeluje 2.500 vatrogasaca, 1.500 vojnika i specijalizirani zrakoplovi, uključujući i vojni transporter A400M prenamijenjen za izbacivanje vode i usporivača gorenja. Predsjednik Emmanuel Macron sazvao je krizni sastanak kabineta i obećao pomoć
| Foto: SOPHIE GARCIA/EPA
Foto SOPHIE GARCIA/EPA
Foto SOPHIE GARCIA/EPA
Foto SOPHIE GARCIA/EPA
Foto SOPHIE GARCIA/EPA
Foto SOPHIE GARCIA/EPA
Foto SOPHIE GARCIA/EPA
Foto SOPHIE GARCIA/EPA
Foto SOPHIE GARCIA/EPA
Foto SOPHIE GARCIA/EPA
Foto SOPHIE GARCIA/EPA
Foto SOPHIE GARCIA/EPA
Foto SOPHIE GARCIA/EPA
Foto SOPHIE GARCIA/EPA
Foto Florion Goga
Foto Abdul Saboor
Foto Manon Cruz
Foto Manon Cruz
Foto @hichem33600 on X
Foto Manon Cruz
Foto Manon Cruz
Foto Manon Cruz
Foto Stephane Mahe
Foto Stephane Mahe
Foto Stephane Mahe
Foto Abdul Saboor
Foto Abdul Saboor
Foto Abdul Saboor
Foto Abdul Saboor
Više od 160.000 ljudi moralo je napustiti svoje domove od polovice ovog tjedna u Francuskoj i Španjolskoj, a još iz sedam općina provela se tijekom noći na subotu dodatna evakuacija, blizu francuskog Bordeauxa, zbog požara koji su izvan kontrole.
| Foto: Violeta Santos Moura
- S obzirom na napredovanje požara i unatoč značajnom broju mobiliziranih pripadnika vatrogasnih i spasilačkih službi, situacija zahtijeva da se zajamči sigurnost stanovnika u pogođenim područjima - izjavila je Sophie Brocas, čelnica departmana Gironde na jugozapadu Francuske.
| Foto: Violeta Santos Moura
Stanovnici općina Saint-Médard-en-Jalles (33.000 stanovnika), Le Haillan (11.400), Saint-Jean d'Illac (9.600), Martignas-sur-Jalles (8.000) i Saint-Aubin de Médoc (7.800) morali su napustiti svoje domove dok su gradovi Mérignac (78.000) i Eysines (24.800) djelomično zahvaćeni.
| Foto: Stephane Mahe
Broj vojnika raspoređenih kao pomoć vatrogascima povećat će se s 500 na tisuću u departmanima Gironde i Landes, najavio je u petak navečer francuski premijer Sébastien Lecornu nakon sastanka međuvladinog kriznog tijela.
| Foto: Manon Cruz
Na tom vrlo turistički popularnom području požar je dosad doveo do evakuacije 141.000 ljudi od srijede navečer, od kojih 110.000 u departmanu Gironde i 31.000 u Landesu. Popularni francuski poluotok Cap-Ferret, u blizini Bordeauxa, pod naredbom je o potpunoj evakuaciji, kako cestom tako i brodovima.
| Foto: Stephane Mahe
Francuski ministar unutarnjih poslova Laurent Nuñez opisao je situaciju kao "potpuno neviđenu". U Španjolskoj je 63.000 ljudi evakuirano ili im je rečeno da ostanu gdje se nalaze, objavilo je Ministarstvo unutarnjih poslova nakon što je naredilo odlazak 5000 turista iz kampa El Escorial, sjeverozapadno od španjolske prijestolnice.
| Foto: Stephane Mahe
Ovo je "najgori požar u povijesti" u ovoj regiji, kažu lokalne vlasti. Više od 1200 starijih i invalidnih osoba evakuirano je u petak iz ustanova za njegu i staračkih domova u madridskoj regiji, izjavila je lokalna vlast.
| Foto: Manon Cruz
Jedna od tri NASA-ine lokacije također je pogođena požarom u Španjolskoj u petak, a procjena štete još nije dostupna. Regionalni župan Francisco Martín Aguirre opisao je situaciju kao "vrlo kompliciranu" zbog "jakih vjetrova", dodajući da ne može "isključiti daljnje evakuacije i karantene".
| Foto: Stephane Mahe
Dva od tri požara koji su već opustošili 6000 hektara zapadno od Madrida "spojila su se", prema vlastima. Do sada nije zabilježen nijedan smrtni slučaj ni u Francuskoj ni u Španjolskoj. Obje zemlje aktivirale su Europski mehanizam civilne zaštite i zatražile pomoć zračnih snaga za gašenje požara.
| Foto: Manon Cruz
Foto Manon Cruz
Foto Stephane Mahe
Foto Stephane Mahe
Foto Manon Cruz
Foto Manon Cruz
Foto Stephane Mahe
Foto Stephane Mahe
Foto Stephane Mahe
Foto Stephane Mahe
Foto Stephane Mahe
Foto Stephane Mahe
Foto Stephane Mahe
Foto Stephane Mahe
Foto Stephane Mahe
Foto Violeta Santos Moura
Foto Stephane Mahe
Foto Stephane Mahe
Foto Stephane Mahe
Foto Stephane Mahe
Foto Stephane Mahe
Foto Stephane Mahe
Foto Stephane Mahe
Foto Stephane Mahe
Foto Stephane Mahe
Foto Stephane Mahe
Foto Violeta Santos Moura
Foto Violeta Santos Moura
Foto Violeta Santos Moura
Foto Violeta Santos Moura
Foto Violeta Santos Moura
Foto Violeta Santos Moura
Foto Violeta Santos Moura
Foto Violeta Santos Moura
Foto Violeta Santos Moura
Foto Violeta Santos Moura
Foto Violeta Santos Moura
Foto Violeta Santos Moura
Foto Violeta Santos Moura
Foto Violeta Santos Moura
Foto Violeta Santos Moura
Foto Violeta Santos Moura
Foto Violeta Santos Moura
Foto Violeta Santos Moura
Foto Violeta Santos Moura
Foto Violeta Santos Moura
Foto Violeta Santos Moura
Foto Violeta Santos Moura
Foto Violeta Santos Moura
Foto Violeta Santos Moura
Foto Violeta Santos Moura
Foto Violeta Santos Moura
Foto Violeta Santos Moura
Foto Violeta Santos Moura
Foto Spain's Civil Guard
Foto Spain's Civil Guard
Foto Spain's Civil Guard
Foto Spain's Civil Guard
Foto Violeta Santos Moura
Foto Violeta Santos Moura
Foto Violeta Santos Moura
Foto Violeta Santos Moura
Foto Violeta Santos Moura
Foto Violeta Santos Moura
Foto Violeta Santos Moura
Foto Violeta Santos Moura
Foto Violeta Santos Moura