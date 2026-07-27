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BORBA DAVIDA I GOLIJATA

FOTO Apokalipsa u Francuskoj: Moćni požar 'topi' jug zemlje, stvara vlastite vjetrove i munje!

Diljem Francuske i Španjolske bjesne šumski požari kataklizmičkih razmjera koji su dosad progutali stotine tisuća hektara zemlje, uništili stotine domova i natjerali više od 360.000 ljudi u očajnički bijeg.
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Wildfires rage in southern France
Dok se tisuće vatrogasaca i vojnika bore s vatrenom stihijom koju raspiruju ekstremne vrućine i snažni vjetrovi, dužnosnici upozoravaju da najgore možda još nije prošlo, a znanstvenici nedvojbeno upiru prstom u klimatske promjene kao glavni uzrok sve češćih i razornijih vremenskih ekstrema | Foto: SOPHIE GARCIA/EPA
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Dok se tisuće vatrogasaca i vojnika bore s vatrenom stihijom koju raspiruju ekstremne vrućine i snažni vjetrovi, dužnosnici upozoravaju da najgore možda još nije prošlo, a znanstvenici nedvojbeno upiru prstom u klimatske promjene kao glavni uzrok sve češćih i razornijih vremenskih ekstrema | Foto: SOPHIE GARCIA/EPA
Komentari 6

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