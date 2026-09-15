Detalji krvoprolića u Šibeniku: 'Masakrirao ih je nožem, prije bijega razvalio je cijeli stan...'

Samo zbog nadljudskog truda liječnika spašen je život 22-godišnje djevojke, koju je tim Hitne pomoći u noći na utorak pronašao brutalno izbodenu u jednom apartmanu na području Šibenika. Do objave ovog teksta bila je na intenzivnom liječenju, ali stabilno. Te sreće nije bio 28-godišnjak, kojega su doslovno pronašli u lokvi krvi u istom objektu.

Osumnjičenik za njihovo ubojstvo i pokušaj ubojstva je Duje E. (24), za kojega su policajci otkrili da je bio s njima u stanu. Kako doznajemo, nakon napada je pobjegao na svoju kućnu adresu, a pronašli su ga 20 minuta kasnije teško nadrogiranog.

Foto: Društvene mreže

- Oko 2.30 sati Policijska uprava šibensko-kninska zaprimila je dojavu službe hitne medicinske pomoći da se u apartmanu u Šibeniku nalazi mrtvo tijelo nepoznate muške osobe i teško ozlijeđena ženska osoba. Utvrđeno je da je 28-godišnji muškarac preminuo od zadobivenih ubodnih rana, dok je ozlijeđena 22-godišnjakinja vozilom hitne medicinske pomoći prevezena u Opću bolnicu u Šibeniku te je životno ugrožena - napisali su iz policije.

No to je samo dio horora koji je teško zaprepastio i najiskusnije djelatnike hitnih službi. Kako neslužbeno doznajemo, istražitelji su se jedva probili u stan, u kojemu su sav namještaj i stvari bile razbacane i razvaljene. Sumnjaju da je Duje, koji je inače fizički snažan i puno vremena provodi u teretani, nadrogiran doslovno čupao stvari s mjesta. Iz još nepoznatog razloga, vjerojatno u tom sumanutom stanju, okomio se na dvojac koji inače nije iz Šibenika. Masakrirao ih je, a potom nestao.

Iz krugova bliskih istrazi doznajemo i kako su u apartmanu pronašli jako puno droge. S obzirom na to da se radilo o nekoj vrsti narkoseanse, narkotika je bilo za više desetaka ljudi.

Foto: Društvene mreže

Iz PU šibensko-kninske su potvrdili kako su prethodnih godina nekoliko puta postupali prema njemu te ga kazneno prijavljivali zbog različitih kaznenih djela iz domene zlouporabe droga i imovinskog kriminaliteta. Kako navodi Slobodna Dalmacije, prošle godine bio je u istražnom zatvoru zbog naručivanja droge s tzv. darkneta.

Kako navodi Index, cijeli utorak bio je pod jakim utjecajem droga. Zbog toga policija jučer i dalje nije mogla s njim započeti službeno ispitivanje. On se cijelo vrijeme nalazi pod liječničkim i policijskim nadzorom u šibenskoj bolnici.

Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku jučer je provelo očevid te su naložili obdukciju preminulog mladića. U isto vrijeme sucu istrage Županijskog suda u Šibeniku podnijeli su zahtjev za pretragu doma koji koristi osumnjičeni Duje.

Predoziranje

Podsjetimo, ovo nije jedini slučaj gdje je netko umro nakon druženja uz velike količine droge. Tako je bivši hokejaš Endi Filip Šprljan 2017. nepravomoćno osuđen na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu na pet godina zatvora zbog smrti manekena Mattea Govedarice, tad u dobi od 20 godina. Preminuo je dok su u stanu bili Šprljan i još dva maloljetnika, a sudili su mu jer mu je davao drogu i zato što mu nije pomogao kad mu je pozlilo.

Foto: PIXSELL/Facebook

Prema optužnici, Šprljan je doveo trojac u stan. Redom su uzimali heroin, amfetamin, MDMA i GBL, a sve je sa sobom donio Govedarica. Tužiteljstvo je navelo da su maloljetnici primijetili kako Matteo teško diše i hropće. Nije se budio pa su mu davali umjetno disanje i masirali srce. Pomogao je nakratko i Šprljan, pa su mladića odnijeli u kupaonicu i zalijevali vodom. Umjesto da pozovu Hitnu pomoć, odjenuli su ga i spustili dizalom u prizemlje zgrade. Ostavili su ga na parkiralištu, a najmlađi od njih je nakon tri sata pozvao policiju i prijavio kako je pronašao mladića u haustoru. Obdukcija je pokazala da je umro od akutnog trovanja heroinom, amfetaminom, MDMA-om i diazepamom, a na tijelu je imao krvni podljev iznad lijevog oka, oguljotine kože glave i desnog koljena.

I narkoseansa krajem rujna 2020. u obiteljskoj kući na području Zaprešića završilo je tragedijom. Jedan od sudionika je preminuo nakon konzumacije metadona, dok je drugi u teškom stanju prevezen u zagrebačku Kliničku bolnicu Sveti Duh.

Kako je tad utvrdila policija, 38-godišnjak je 28. rujna oko 19.30 sati došao u kuću u Zaprešiću i sa sobom donio narkotik za dvojicu. Policija je utvrdila i da je 40-godišnji vlasnik kuće prethodno dogovorio da trojici muškaraca stavi svoj dom na raspolaganje kako bi se ondje zajedno drogirali.

Jedna 25-godišnjakinja također je 2025. preminula u Zagrebu nakon zajedničkog drogiranja. Tad je policija osumnjičila 23-godišnjaka da je nabavio veće količine amfetamina, marihuane, MDMA i metadona. U unajmljenom stanu dio je droge dao djevojci koja se predozirala.