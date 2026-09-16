Teška prometna nesreća dogodila se na A3. Promet je u smjeru Lipovca prekinut, a vozila se isključuju na čvoru Kosnica
NOVA JEZIVA SNIMKA 'Čak su i Hitnjaci bili zgroženi prizorom na A3. Auti su skroz prignječeni'
Baš teška nesreća, automobili su prignječeni skroz. Djelatnici Hitne izgledali su jako uznemireni. Dva auta su sudjelovala, treći BMW je prošao, ali je oštećen, ne tako jako. Zagužvalo se i s druge strane ceste. Prošao sam možda par minuta iza nesreće, već je došla Hitna, ispričao nam je čitatelj koji je svjedočio strašnoj nesreći na zagrebačkoj obilaznici u srijedu oko 11 sati.
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Teška prometna nesreća dogodila se na A3. Promet je u smjeru Lipovca prekinut, a vozila se isključuju na čvoru Kosnica i Slavonskom avenijom preusmjeravaju na obilazak do čvora Zagreb istok gdje se ponovno uključuju na autocestu.
Kako su nam potvrdili iz PU zagrebačke, u nesreći su sudjelovala tri osobna i dva teretna vozila.
Na mjesto događaja stigla je i Hitna. Očevid je u tijeku, a kasnije će biti poznato više informacija o ozlijeđenima.
- Zbog prometne nesreće na autocesti A3 između čvora Most Sava i čvora Zagreb istok (38+850km most Sava ) u smjeru Lipovca prekinut je promet, između čvora Kosnica i čvora Most Sava kolona je 3 km, a između čvora Jakuševec i čvora Kosnica kolona je 5 kilometara.
Vozila se isključuju na čvoru Kosnica i preko Domovinskog mosta i Radničke ceste te Slavonskom avenijom preusmjeravaju na obilazak do čvora Zagreb istok gdje se ponovno uključuju na autocestu u željenom smjeru (A3 -->smjer Lipovac ili A4 -->smjer Goričan).
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