FOTO Apokalipsa u Zagrebu: Stabla drobila automobile, izdano novo upozorenje!

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je i za područje Zagrebačke regije upozorenje na opasne vremenske pojave tijekom četvrtka, uz izražene nepovoljne uvjete i povećan rizik za sigurnost građana, osobito prema večeri kada su mogući olujni udari vjetra jači i od 90 kilometara na sat.
Crveni stupanj pripravnosti na snazi je za Zagrebačku regiju zbog jakog sjevernog i sjeveroistočnog vjetra, koji će tijekom dana jačati, osobito prema večeri, kada se očekuju i olujni udari jači od 90 kilometara na sat, navodi DHMZ.
Uz Zagrebačku županiju crveno je upozorenje već na snazi i za Gospićku regiju zbog snijega, a zbog vjetra za Riječku regiju.
Građanima se preporuča poduzimanje mjera samozaštite jer postoji povećan rizik za osobnu sigurnost radi mogućeg rušenja stabala, lomljenja grana i letećih predmeta.
Moguća su i rasprostranjena oštećenja infrastrukture, prekidi u prometu te opskrbi električnom energijom.
Za Zagrebačku regiju istodobno je na snazi i žuto upozorenje zbog lokalno obilne oborine, pri čemu količina kiše može premašiti 30 milimetara.
Moguće je lokalizirano plavljenje, otežani uvjeti u prometu zbog smanjene vidljivosti i mokrih kolnika, kao i povremeni prekidi aktivnosti na otvorenom.
Dodatno, izdano je i žuto upozorenje zbog susnježice i snijega. U prvom dijelu dana snijeg se očekivao uglavnom u višim predjelima, dok je poslijepodne moguć i u nižim područjima uz stvaranje tanjeg snježnog pokrivača.
Visina novog snijega mjestimice može prelaziti pet centimetara, a kolnici će biti skliski.
Građanima se savjetuje oprez te prilagodba aktivnosti vremenskim uvjetima, uz praćenje najnovijih informacija i upozorenja nadležnih službi.
