FOTO Astronaut stigao u Zagreb!

Ispred ulaza u Zračnu luku Franjo Tuđman postavljena je sedam metara visoka skulptura astronauta Boonji Spaceman. Predstavljena je uz nazočnost autora, američkog umjetnika Brendana Murphyja
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Veleposlanica SAD u Hrvatskoj Nicole McGraw kazala je da je kipar Murphy velikodušno pristao da njegova sedam metara visoka skulptura, vrijedna više od milijun dolara, godinu dana bude postavljena ispred zračne luke.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Veleposlanica SAD u Hrvatskoj Nicole McGraw kazala je da je kipar Murphy velikodušno pristao da njegova sedam metara visoka skulptura, vrijedna više od milijun dolara, godinu dana bude postavljena ispred zračne luke.
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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Veleposlanica SAD u Hrvatskoj Nicole McGraw kazala je da je kipar Murphy velikodušno pristao da njegova sedam metara visoka skulptura, vrijedna više od milijun dolara, godinu dana bude postavljena ispred zračne luke.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Dodala je da ju je skulptura privukla ne samo idejom svemira i maštom o putovanju, nego i porukom o važnosti iskoraka u nepoznato. "Kada pogledate skulpturu i vidite stopalo koje korača naprijed, riječ je o tome da napravimo sljedeći korak. To bih potaknula sve nas da učinimo – da budemo hrabri i krenemo naprijed”, rekla je McGraw.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
"Mislim da su to univerzalne teme s kojima se svi možemo povezati i upravo to volim kod Brendanove umjetnosti. Ona povezuje ljude”, rekla je McGraw te dodala da se njegove monumentalne skulpture nalaze u važnim gradovima diljem svijeta, a sada je među njima i Zagreb.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Autor skulpture Brendan Murphy je kazao da je sličnu, nešto veću skulpturu nedavno postavio na National Mallu u Washingtonu gdje je postala trajna atrakcija. Izrazio je uvjerenje da će i zagrebačka instalacija povezivati ljude i postati znamenitost i mjesto za fotografiranje. "Oduvijek me fascinirala ideja prihvaćanja nepoznatoga. Život nije 'jedan plus jedan jednako dva'. Život je promjenjiv. Najbolje stvari, one najmaštovitije, nastaju kada je jedan plus jedan jednako tri”, rekao je Murphy te dodao da takve poruke mogu biti osobito nadahnjujuće mladima. Predsjednik Uprave Međunarodne zračne luke Zagreb David Gabelica istaknuo je da je instalacija simbol optimizma, mašte i hrabrosti da se gleda izvan granica, vrijednosti koje su snažno povezane sa zrakoplovstvom i misijom povezivanja ljudi i otvaranja novih obzora. Predstavljanju skulpture "Boonji Spaceman" nazočili su ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs i predsjednik HAZU-a akademik Velimir Neidhardt.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL