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VISOK SEDAM METARA

FOTO Astronaut stigao u Zagreb!

Ispred ulaza u Zračnu luku Franjo Tuđman postavljena je sedam metara visoka skulptura astronauta Boonji Spaceman. Predstavljena je uz nazočnost autora, američkog umjetnika Brendana Murphyja
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Zagreb: Predstavljanje sedam metara visoke skulputre „Boonji Spaceman“
Veleposlanica SAD u Hrvatskoj Nicole McGraw kazala je da je kipar Murphy velikodušno pristao da njegova sedam metara visoka skulptura, vrijedna više od milijun dolara, godinu dana bude postavljena ispred zračne luke. | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Veleposlanica SAD u Hrvatskoj Nicole McGraw kazala je da je kipar Murphy velikodušno pristao da njegova sedam metara visoka skulptura, vrijedna više od milijun dolara, godinu dana bude postavljena ispred zračne luke. | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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