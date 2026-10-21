FOTO Astronaut stigao u Zagreb!

Autor skulpture Brendan Murphy je kazao da je sličnu, nešto veću skulpturu nedavno postavio na National Mallu u Washingtonu gdje je postala trajna atrakcija. Izrazio je uvjerenje da će i zagrebačka instalacija povezivati ljude i postati znamenitost i mjesto za fotografiranje. "Oduvijek me fascinirala ideja prihvaćanja nepoznatoga. Život nije 'jedan plus jedan jednako dva'. Život je promjenjiv. Najbolje stvari, one najmaštovitije, nastaju kada je jedan plus jedan jednako tri”, rekao je Murphy te dodao da takve poruke mogu biti osobito nadahnjujuće mladima. Predsjednik Uprave Međunarodne zračne luke Zagreb David Gabelica istaknuo je da je instalacija simbol optimizma, mašte i hrabrosti da se gleda izvan granica, vrijednosti koje su snažno povezane sa zrakoplovstvom i misijom povezivanja ljudi i otvaranja novih obzora. Predstavljanju skulpture "Boonji Spaceman" nazočili su ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs i predsjednik HAZU-a akademik Velimir Neidhardt. | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL