FOTO Atmosferska rijeka donosi kaos u Kanadi. Bujice i odroni gutaju ceste, stotine evakuirane

Južna Britanska Kolumbija ponovno se bori s ozbiljnim poplavama nakon što je snažna atmosferska rijeka donijela obilnu kišu u kratkom vremenu i potopila ceste i natjerala stotine stanovnika na evakuaciju.
Fraser Valley ostaje najugroženije područje, dok se rijeke prelijevaju preko obala i prijete stotinama domova u zajednicama Abbotsforda, Chilliwacka i Hopea.
Nakon 24 sata neprekidne kiše, u kojima su pojedine regije primile i do 150 milimetara oborina, lokalne službe su proglasile stanje opasnosti i naredile hitne evakuacije.
U Sumas Prairieju i Huntington Villageu voda je prekrila cijele ulice, zbog čega su deseci obitelji morali napustiti svoje domove pod nadzorom hitnih službi.
Promet je teško pogođen jer su ključni autoputevi, uključujući Coquihallu i Highway 3, zatvoreni zbog odrona, poplava i opasno oštećenih kolnika.
Rijeka Nooksack iz Washingtona dodatno pogoršava stanje gurajući velike količine vode prema Kanadi, što usporava povlačenje poplavnih tokova.
U Princetonu je izdana evakuacijska naredba za gradski kamp, jer je Similkameen nabujala do razine koja prijeti infrastrukturi i obližnjim objektima.
Hitne službe spašavaju vozače zarobljene na poplavljenim cestama, dok se stanovnici trude zaštititi svoje domove vrećama pijeska i improviziranim barijerama.
Iako šteta zasad nije na razini katastrofalnih poplava iz 2021. godine, dužnosnici upozoravaju da se uvjeti mogu naglo pogoršati zbog nove najavljene kišne fronte.
Unatoč teškim okolnostima, zajednice diljem Britanske Kolumbije pokazuju zavidnu solidarnost dok čekaju povlačenje vode i procjenu daljnjih rizika.
