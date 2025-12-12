FOTO Atmosferska rijeka donosi kaos u Kanadi. Bujice i odroni gutaju ceste, stotine evakuirane

VELIKA AKCIJA 24SATA

Budite Djed Mraz! Ovo su želje za Božić 94 djece! Ostvarimo ih

Narukvica, set za crtanje, kapa ili šal nama su nešto osnovno, a djeci, čije su obitelji pod skrbi dječjeg doma u Nazorovoj, velike su želje. Posjetite stranicu djecje-zelje.24sata.hr i darujmo mališanima sretan Božić!