REKORDNE KIŠE

FOTO Atmosferska rijeka donosi kaos u Kanadi. Bujice i odroni gutaju ceste, stotine evakuirane

Južna Britanska Kolumbija ponovno se bori s ozbiljnim poplavama nakon što je snažna atmosferska rijeka donijela obilnu kišu u kratkom vremenu i potopila ceste i natjerala stotine stanovnika na evakuaciju.
Floodwaters trigger evacuations and highway closures in British Columbia's Fraser Valley
Snažna atmosferska rijeka donijela je obilne padaline u južnu Britansku Kolumbiju, potopivši ceste i podižući vodostaje rijeka na razine koje su natjerale vlasti da prošire upozorenja na poplave. | Foto: JESSE WINTER/REUTERS
