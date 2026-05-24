FOTO Baklje, kamenje, topovski udari. 23 privedeno, ozlijeđeni policajci. Vučić najavio ostavku

Veliki studentski i građanski prosvjed pod sloganom „Ti i ja, Slavija, jer studenti pobjeđuju” održan je u subotu u Beogradu. Prorežimske struje navode brojku od nekoliko desetina tisuća prosvjednika, a Arhiv javnih okupljanja izašao je s brojkom od 180.000 do 190.000 prosvjednika na trgu Slavija.
Iako su se prosvjednici iz različitih dijelova Srbije i Beograda počeli okupljati već od 13:00 sati, službeni dio programa na prepunom Trgu Slavija započeo je u 18:00 sati. Glavni, mirni dio skupa na trgu završen je nešto prije 20:00 sati
Prosvjed su organizirali studenti u blokadi fakulteta Sveučilišta u Beogradu, a pridružili su im se građani
Njihovi zahtjevi su: Traženje raspisivanja izvanrednih parlamentarnih izbora i nastavak borbe protiv korupcije i institucionalnog kriminala
Neposredan povod bio je i bunt protiv nasilja, potaknut nedavnim incidentom kod Pravnog fakulteta gdje je vozač automobilom namjerno udario 90-godišnjeg aktivista Veroljuba Sarića
Nakon što je skup na samoj Slaviji službeno i mirno priveden kraju, dio mase krenuo je prema središtu grada. Do ozbiljnih incidenata i sukoba došlo je u blizini Pionirskog parka gdje se nalazi Ćacilend
Situacija je eskalirala kada je skupina prosvjednika, vraćajući se sa Slavije, došla u dodir s policijskim kordonom koji je osiguravao park
Policija je zasuta kamenjem, betonskim kockama, bakljama i staklenim bocama
Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je da je 23 uhićeno te da ima ozlijeđenih policajaca
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da mu uskoro istječe mandat te da bi mogao podnijeti ostavku
