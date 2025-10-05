Obavijesti

News

NEVJEROJATNA ŽIVOTNA PRIČA PLUS+

Bivša policajka u Domovinskom ratu: 'Nagledala sam se smrti za 16 života. Sad sam našla mir'

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: 8 min
Foto: Goran Stanlz/Pixsell

Jitka ne voli pričati o tuzi i strašnim prizorima koje je doživjela u ratu. Za 24sata otvorila je dušu i ispričala nam je kako joj se život preokrenuo u dvadesetak godina

Zadovoljna sam sa svojim životom. Nije mi bilo lako, a sve se i izmijenilo. Ne možeš se cijeli život boriti s vjetrenjačama, tu svu energiju treba usmjeriti prema sebi i pronaći mir. No, priznajem i dalje mi srce zaigra na zvuk sirena, kazala nam je Jitka Pleša, umirovljena policajka i braniteljica u Domovinskom ratu.

