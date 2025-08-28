FOTO Bizarne scene u splitskoj luci: 'Baš ga je lipo parkira...'

Na splitskoj Matejušci motorni brod se skoro cijeli nasukao na plažicu lučici. Splitsko-dalmatinska policija kazala nam je kako znaju za incident te da nema ozlijeđenih. Dodaju da će nadležne službe preuzeti slučaj dalje.

Foto: Čitatelj 24sata

- Lipo ga je parkirao. U Splitu na Matejušci je danas nasukan brod. Navodno je turist vozio negdje oko tri ujutro - kazao nam je jedan od čitatelja koji su nam poslali fotografije.

Split: Brod u punoj brzini izletio na Matejušku | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL