Splitsko-dalmatinska policija kazala nam je kako znaju za incident te da nema ozlijeđenih. Dodaju da će nadležne službe preuzeti slučaj dalje
NASUKAO SE
FOTO Bizarne scene u splitskoj luci: 'Baš ga je lipo parkira...'
Na splitskoj Matejušci motorni brod se skoro cijeli nasukao na plažicu lučici. Splitsko-dalmatinska policija kazala nam je kako znaju za incident te da nema ozlijeđenih. Dodaju da će nadležne službe preuzeti slučaj dalje.
- Lipo ga je parkirao. U Splitu na Matejušci je danas nasukan brod. Navodno je turist vozio negdje oko tri ujutro - kazao nam je jedan od čitatelja koji su nam poslali fotografije.
