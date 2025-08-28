Obavijesti

NASUKAO SE

FOTO Bizarne scene u splitskoj luci: 'Baš ga je lipo parkira...'

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Čitatelj 24sata

Splitsko-dalmatinska policija kazala nam je kako znaju za incident te da nema ozlijeđenih. Dodaju da će nadležne službe preuzeti slučaj dalje

Na splitskoj Matejušci motorni brod se skoro cijeli nasukao na plažicu lučici. Splitsko-dalmatinska policija kazala nam je kako znaju za incident te da nema ozlijeđenih. Dodaju da će nadležne službe preuzeti slučaj dalje. 

Foto: Čitatelj 24sata

- Lipo ga je parkirao. U Splitu na Matejušci je danas nasukan brod. Navodno je turist vozio negdje oko tri ujutro - kazao nam je jedan od čitatelja koji su nam poslali fotografije.

Split: Brod u punoj brzini izletio na Matejušku
Split: Brod u punoj brzini izletio na Matejušku | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

