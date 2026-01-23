FOTO Blagoslov župnog dvora u Selima: Od danas i čuvaonica umjetnina Sisačke biskupije

Sisački biskup Vlado Kosić blagoslovio je Župni dvor u Selima koji je nastradao u potresu. Nedavno je obnovljen i od danas čuvaonica umjetnina. Blagoslovu je prisustvovala i ministrica Obuljen Koržinek i izvođači radova
Čuvaonica je namijenjena za potrebe Sisačke biskupije gdje se trenutačno pohranjuje, obrađuje i dokumentira inventar te sakralni predmeti iz crkava u Selima, Žažini, Maloj Gorici, Starom Farkašiću, Gojlu i još nekoliko okolnih mjesta.
| Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL
|
Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL
| Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL
Župni dvor (nalazi se uz crkvu Marije Magdalene), bio je teško oštećen prilikom potresa 2020.godine. Dvor je sagrađen 1767. godine te zajedno s crkvom sv. Marije Magdalene čini jedan od najvrjednijih baroknih lokaliteta ovoga kraja, svjedočeći o bogatoj povijesti, duhovnosti i arhitektonskoj baštini koja se ovdje čuva već stoljećima. Gotovo svi dijelovi zidane konstrukcije pretrpjeli su značajna konstruktivna oštećenja, a na pojedinim mjestima došlo je do izraženih poremećaja u geometriji i vidljivih odvajanja dijelova nosivih elemenata. Ovako sada izgleda nakon obnove, dok se crkva još obnavlja. Prema saznanjima, crkva bi trebala biti gotova za nekoliko mjeseci.
| Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL
Predstavnik izvođača radova, tvrtke Spegra, Tomislav Elpeza, pojasnio je kako je provedena cjelovita konstruktivna i energetska obnova: od uklanjanja krovišta i međukatnih konstrukcija, preko ojačanja zidova suvremenim metodama (injektiranje, karbonska vlakna, sidra), do ugradnje novih sustava grijanja i hlađenja, prilagođenih čuvanju vrijednih predmeta. Događaju je također prisustvovao vlasnik tvrtke Spegra, Berislav Borovina, Ante Borovina i inženjer gradilišta Antonio Marenić. Uz njega je inače i inženjer gradilišta Tome Krišto.
| Foto: Poslao čitatelj 24sata
Cijeli događaj je popratio dječji folklorni ansambl.
| Foto: Poslao čitatelj 24sata
U ime projektnog tima i stručnog nadzora, statičarka Martina Vujasinović podsjetila je da je ova povijesna kurija kroz svoju dugu povijest već svjedočila snažnim potresima, uključujući i onaj veliki iz 1909. godine. Potres koji je pogodio područje 2020. zatekao je zgradu u izrazito narušenom statičkom stanju, zbog čega su već 2022. godine uvedene hitne mjere zaštite kulturnog dobra. Nakon toga uslijedila je zahtjevna faza projektiranja i same obnove. Radovi su se odvijali od lipnja 2023. do lipnja 2025. godine, a njihov je cilj bio ne samo sanirati štetu, već i unaprijediti sigurnost objekta.
| Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL
Konzervatorica Jelena Stinčić Glagolić pritom je istaknula kako je tijekom obnove poseban naglasak stavljen na očuvanje izvornih elemenata. Pročelju je vraćen povijesni izgled, a tlocrt prizemlja oblikovan je prema rješenjima iz 18. stoljeća. Obnovljeni su kameni portali i povijesna stolarija, dok su nova vrata i prozori izrađeni u skladu s izvornim uzorima.
| Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL
Posebnu pažnju privuklo je arheološko otkriće dviju rimskih kamenih urni koje su pronađene ugrađene u zidove zgrade. Nakon čišćenja i obrade, urne su prezentirane na mjestu pronalaska, kao rijedak i vrijedan dokaz ponovne uporabe antičkog materijala iz vremena rimske Siscije.
| Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL
