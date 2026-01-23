Obavijesti

OBNOVA BAŠTINE

FOTO Blagoslov župnog dvora u Selima: Od danas i čuvaonica umjetnina Sisačke biskupije

Sisački biskup Vlado Kosić blagoslovio je Župni dvor u Selima koji je nastradao u potresu. Nedavno je obnovljen i od danas čuvaonica umjetnina. Blagoslovu je prisustvovala i ministrica Obuljen Koržinek i izvođači radova
Sisak: Sisački biskup Vlado Kosić blagoslovio je župnu kuću, danas čuvaonicu župe sv. Marije Magdalene u Selima
Čuvaonica je namijenjena za potrebe Sisačke biskupije gdje se trenutačno pohranjuje, obrađuje i dokumentira inventar te sakralni predmeti iz crkava u Selima, Žažini, Maloj Gorici, Starom Farkašiću, Gojlu i još nekoliko okolnih mjesta. | Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL
