DVA VELIKA DOBITKA

Netko večeras slavi! Jedan osvojio 80.000 €, drugi 60.000 € na lutriji, evo gdje ide dobitak

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
Netko večeras slavi! Jedan osvojio 80.000 €, drugi 60.000 € na lutriji, evo gdje ide dobitak
Foto: Hrvatska lutrija

Uplatio 2,60 € pa osvojio 80.000 € jer nije pogodio nijedan broj, a Joker broj 423315 nekome je iz Ivanić Grada donio dobitak Joker 6 u iznosu od 60.000,00 eura

U 73. kolu igre Sve ili Ništa izvučeni su brojevi 4, 5, 6, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 22, koji su igraču iz Hrvatske Kostajnice donijeli dobitak 0 (NIŠTA) u iznosu od 80.000,00 eura. Igrač je odigrao dvije kombinacije te nije pogodio nijedan broj.

Uplatom od 2,60 eura osvojio je 80.000,00 eura.

TO JE SREĆA! U studiju HRT-a zavrtio kolo i osvojio čak 100.000 eura!
U studiju HRT-a zavrtio kolo i osvojio čak 100.000 eura!

Dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu Hrvatske Lutrije, Davorina Trstenjaka 52, Hrvatska Kostajnica.

Sljedeće izvlačenje igre Sve ili Ništa je u nedjelju 15.03.2026.

U 63. kolu igre Joker ostvaren je glavni dobitak Joker 6 u iznosu od 60.000,00 eura !

U 63. kolu igre Joker izvučen je dobitni Joker broj 423315, koji je nekome iz Ivanić Grada donio dobitak Joker 6 u iznosu od 60.000,00 eura.

Odigrano je 6 kombinacija igre Loto7, s obje dodatne igre Joker te je za ukupno uplaćenih 7,20 eura ostvaren dobitak od 60.000,00 eura.

EVO TKO SU DOBITNICI Provjerite Eurojackpot rezultate
Provjerite Eurojackpot rezultate

Dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu:

HRVATSKA LUTRIJA, MOSLAVAČKA 6, IVANIĆ GRAD.

Sljedeće izvlačenje igre Joker je u nedjelju 15.03.2026., a jamčeni glavni dobitak iznosi 60.000,00 eura.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Komentari 1
Skandalozna rješenja: 'Traže nas da platimo porez za državni stan u kojem smo zbog potresa'
ŠOK ZA OBITELJI

Skandalozna rješenja: 'Traže nas da platimo porez za državni stan u kojem smo zbog potresa'

Obitelji, kojima su stanovi uništeni u potresu, dobile rješenja za porez na nekretnine - za zamjenske stanove. Očajni su: ‘Ovo nam je dodatni stres’
Rusija napada vojni pakt Zagreba, Tirane i Prištine. Vučić zaboravio isti takav s nama!
ANTISRPSKI VOJNI BLOK?

Rusija napada vojni pakt Zagreba, Tirane i Prištine. Vučić zaboravio isti takav s nama!

Novi Express analizira jaku reakciju iz Moskve zbog prošlogodišnjeg sporazuma Hrvatske, Albanije i Kosova o vojnoj suradnji, nakon nagovora iz Srbije, te otkriva nevjerojatan i u javnosti posve nepoznat paradoks
Rezultati Eurojackpota
PROVJERITE LISTIĆE

Rezultati Eurojackpota

Očekivani jackpot za 22. kolo iznosi 30.000.000 eura

