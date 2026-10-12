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SREĆOM NEMA STRADALIH

FOTO Brod „Plomin” potonuo u splitskoj luci, dug je 26 metara. Ovo su prizori s mjesta nesreće

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture izvijestilo je kako je u ponedjeljak ujutro u splitskoj Sjevernoj luci tijekom boravka na vezu potonuo putnički brod "Plomin", dužine 26 metara, u vlasništvu domaće pravne osobe.
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Potonuli brod u Sjevernoj luci u Splitu
Dojava o potonuću broda zaprimljena je u Lučkoj kapetaniji Split u ponedjeljak oko osam sati posredstvom Lučke uprave Split. | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Dojava o potonuću broda zaprimljena je u Lučkoj kapetaniji Split u ponedjeljak oko osam sati posredstvom Lučke uprave Split. | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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