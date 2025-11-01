FOTO Brojni Osječani posjetili groblja i prisjetili se pokojnika

Uprava tvrtke "Ukop" izvijestila je da će u subotu i nedjelju, 1. i 2. studenoga sva osječka groblja biti otvorena za posjete građana od 00 do 24 sata, kako bi građani mogli posjetiti posljednja počivališta svojih pokojnika u vremenu kada to njima odgovora. | Foto: David Jerkovic/PIXSELL