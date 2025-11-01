FOTO Brojni Osječani posjetili groblja i prisjetili se pokojnika

Na blagdan Svih Svetih Osječani od ranih jutarnjih sati u velikom broju posjećuju groblja u gradskim četvrtima i mjesnim odborima, te se prisjećaju svojih najmilijih, pokojnih članova obitelji i prijatelja
Na ukupno 20 groblja, kojima upravlja osječko gradsko poduzeće "Ukop", građani obilaze grobove, ostavljajući svijeće, lampione, cvijeće i vijence, u znak sjećanja na svoje najmilije, a na grobljima su predviđene i svete mise, u povodu blagdana Svih Svetih, uz blagoslov grobova.
| Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Foto: David Jerkovic/PIXSELL
| Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Uprava tvrtke "Ukop" izvijestila je da će u subotu i nedjelju, 1. i 2. studenoga sva osječka groblja biti otvorena za posjete građana od 00 do 24 sata, kako bi građani mogli posjetiti posljednja počivališta svojih pokojnika u vremenu kada to njima odgovora.
| Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Iz Uprave su najavili da će na svim osječkim gradskim grobljima biti osigurana blagdanska dežurstva djelatnika tvrtke, a građanima je otvoren besplatni telefon 0800 9992 za sve intervencije i primjedbe, koje će biti otklonjene u najkraćem mogućem roku.
| Foto: David Jerkovic/PIXSELL
U Upravi tvrtke podsjećaju da od 2021. u suradnji s gradom Osijekom rade na modernizaciji video nadzora na svim osječkim grobljima, s ciljem prevencije krađa, u što je dosad uložila 30-tak tisuća eura.
| Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Na grobljima je tako uvedeno 60 novih kamera, ovih dana postavlja se još 20, a iz tvrtke poručuju da će nastaviti raditi na poboljšanju sustava video nadzora te će i ove godine biti pojačane policijske ophodnje u blizini svih osječkih groblja.
| Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Uprava "Gradskog prijevoza putnika" (GPP) izvijestila je da će na blagdan Svih svetih javni gradski prijevoz biti besplatan na svim linijama, vozni red odvijat će se po nedjeljnom rasporedu, a bit će uvedene dvije izvanredne autobusne linije prema osječkom Centralnom groblju.
| Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Iz Uprave GPP-a pozvali su građane da za blagdan Svih svetih što više koriste javni gradski prijevoz, kako bi se što više smanjile gužve na grobljima.
| Foto: David Jerkovic/PIXSELL
