U OSIJEKU JE 20 GROBLJA

FOTO Brojni Osječani posjetili groblja i prisjetili se pokojnika

Na blagdan Svih Svetih Osječani od ranih jutarnjih sati u velikom broju posjećuju groblja u gradskim četvrtima i mjesnim odborima, te se prisjećaju svojih najmilijih, pokojnih članova obitelji i prijatelja
Osijek: Građani obilaze grobove najmilijih na Aninom groblju na dan Svih svetih
Na ukupno 20 groblja, kojima upravlja osječko gradsko poduzeće "Ukop", građani obilaze grobove, ostavljajući svijeće, lampione, cvijeće i vijence, u znak sjećanja na svoje najmilije, a na grobljima su predviđene i svete mise, u povodu blagdana Svih Svetih, uz blagoslov grobova. | Foto: David Jerkovic/PIXSELL
