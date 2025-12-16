FOTO Bruce Lee opet u Mostaru: Kip su vratili u park. 'Lopov ga je htio prodati u staro željezo!'

Kip je nestao u noći s 2. na 3. ožujka prošle godine. Nekoliko dana kasnije, policija je pronašla počinitelja i ostatke statue, koja je bila izrezana na komade. Lopov ju je, naime, planirao prodati kao staro željezo
Nakon što je prije više od godinu dana brutalno ukraden i oštećen, brončani kip Brucea Leeja, jedan od najprepoznatljivijih simbola Mostara, konačno se vratio u park Zrinjevac. Obnovljena statua ponovno stoji na svom postolju, na radost brojnih građana i turista kojima je postala nezaobilazan dio identiteta grada na Neretvi.
| Foto: Denis Kapetanovic
Nakon što je prije više od godinu dana brutalno ukraden i oštećen, brončani kip Brucea Leeja, jedan od najprepoznatljivijih simbola Mostara, konačno se vratio u park Zrinjevac. Obnovljena statua ponovno stoji na svom postolju, na radost brojnih građana i turista kojima je postala nezaobilazan dio identiteta grada na Neretvi. |
Foto: Denis Kapetanovic
Nakon što je prije više od godinu dana brutalno ukraden i oštećen, brončani kip Brucea Leeja, jedan od najprepoznatljivijih simbola Mostara, konačno se vratio u park Zrinjevac. Obnovljena statua ponovno stoji na svom postolju, na radost brojnih građana i turista kojima je postala nezaobilazan dio identiteta grada na Neretvi.
| Foto: Denis Kapetanovic
Kip je nestao u noći s 2. na 3. ožujka 2024. godine, a vijest o krađi odjeknula je regijom i svijetom. Nekoliko dana kasnije, policija je pronašla počinitelja i ostatke statue, koja je bila izrezana na komade. Lopov ju je, naime, planirao prodati kao staro željezo, nesvjestan da uništava simbol koji je za Mostar značio puno više od bronce.
| Foto: Denis KapetanoviÄ /PIXSELL
Grad Mostar i Turistička zajednica organizirali su obnovu, a oštećeni kip poslan je na restauraciju u Zagreb, u istu ljevaonicu gdje je i originalno nastao prije gotovo dva desetljeća. Cijeli proces nadgledao je autor statue, akademski kipar Ivan Fijolić, kako bi se osiguralo da se Bruce Lee vrati u svom punom sjaju.
| Foto: Denis Kapetanovic
- Poslana je na reparaciju u originalnu ljevaonicu u Zagrebu, gdje je nastala pod nadzorom akademskog kipara Ivana Fijolića, koji ju je i stvorio - potvrdili su iz Turističke zajednice Grada Mostara.
Popravak je koštao oko 15.000 eura, ali za Mostarce je povratak njihovog neslužbenog zaštitnika bio neprocjenjiv.
| Foto: Denis KapetanoviÄ /PIXSELL
Priča o mostarskom Bruceu Leeju započela je kao šala trojice prijatelja, Srbina Veselina Gatala, Bošnjaka Sanjina Plakala i Hrvata Nine Raspudića. Okupljeni u udruzi Urbani pokret Mostar, početkom 2000-ih tražili su heroja kojeg bi svi u ratom podijeljenom gradu mogli prihvatiti. U moru ratnih heroja koji su za jedne bili heroji, a za druge zločinci, rješenje se nametnulo samo od sebe.
| Foto: Denis Kapetanovic
Bruce Lee nam je bio i blizu i daleko. Nije bio katolik, pravoslavac ni musliman, ali svatko je u njemu mogao pronaći dio sebe, objasnio je jednom prilikom Gatalo.
| Foto: Denis Kapetanovic
Ideja je bila stvoriti spomenik univerzalnoj pravdi, prijateljstvu i vještini. Bruce Lee je bio savršen izbor – borac za pravdu s filmskog platna kojeg su voljele sve generacije diljem bivše Jugoslavije.
Tako je 26. studenog 2005. godine u parku Zrinjevac otkriven prvi spomenik Bruceu Leeju na svijetu, pretekavši Hong Kong za samo jedan dan. Brončani kip u prirodnoj veličini (1,68 m), prikazan u prepoznatljivoj borbenoj pozi, brzo je postao simbol pomirenja i mostarskog duha.
| Foto: Denis KapetanoviÄ /PIXSELL
Ipak, život mostarskog Brucea nije bio lak. Već prve noći nakon postavljanja, vandali su mu ukrali nunčake. Ubrzo su se pojavile i pritužbe – i Hrvati i Bošnjaci smatrali su da je prijeteći okrenut prema "njihovoj" strani grada. Zbog oštećenja je uklonjen i proveo je godine u svojevrsnom "izbjeglištvu".
| Foto: Denis KapetanoviÄ /PIXSELL
Vraćen je u park tek 2013. godine, nakon što ga je lokalni kipar Željko Marić popravio koristeći mesing od čahure granate zaostale iz rata. Tada je okrenut prema neutralnom sjeveru. Tijekom pandemije koronavirusa, netko mu je stavio zaštitnu masku i rukavice, što je njegova kći Shannon Lee podijelila na društvenim mrežama.
| Foto: Denis Kapetanovic
Posljednji čin vandalizma, krađa i rezanje, bio je najbrutalniji dosad. No, kao i grad čiji je simbol, i Bruce Lee se još jednom podigao iz pepela.
| Foto: Denis KapetanoviÄ /PIXSELL
Foto Denis Kapetanovic
Foto Denis KapetanoviÄ /PIXSELL
Foto Denis Kapetanovic
Foto Denis KapetanoviÄ /PIXSELL
Foto Denis KapetanoviÄ /PIXSELL