FOTO Bruce Lee opet u Mostaru: Kip su vratili u park. 'Lopov ga je htio prodati u staro željezo!'

Kip je nestao u noći s 2. na 3. ožujka 2024. godine, a vijest o krađi odjeknula je regijom i svijetom. Nekoliko dana kasnije, policija je pronašla počinitelja i ostatke statue, koja je bila izrezana na komade. Lopov ju je, naime, planirao prodati kao staro željezo, nesvjestan da uništava simbol koji je za Mostar značio puno više od bronce. | Foto: Denis KapetanoviÄ /PIXSELL