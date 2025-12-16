Obavijesti

NAKON RESTAURACIJE

FOTO Bruce Lee opet u Mostaru: Kip su vratili u park. 'Lopov ga je htio prodati u staro željezo!'

Kip je nestao u noći s 2. na 3. ožujka prošle godine. Nekoliko dana kasnije, policija je pronašla počinitelja i ostatke statue, koja je bila izrezana na komade. Lopov ju je, naime, planirao prodati kao staro željezo
Mostar: Obnovljeni spomenik Brucea Leeja je ponovno vraćen u park Zrinjevac
Nakon što je prije više od godinu dana brutalno ukraden i oštećen, brončani kip Brucea Leeja, jedan od najprepoznatljivijih simbola Mostara, konačno se vratio u park Zrinjevac. Obnovljena statua ponovno stoji na svom postolju, na radost brojnih građana i turista kojima je postala nezaobilazan dio identiteta grada na Neretvi. | Foto: Denis Kapetanovic
