FOTO Brutalan ruski udar na Ukrajinu: Ispalili su 40 raketa i skoro 600 dronova. Ima mrtvih

Još jedna teška i neprospavana noć je iza stanovnika brojnih gradova Ukrajine. Rusija je opet brutalno napala, Putin ne bira mete, 'udara' po civilima. Ljudi su bježali iz svojih domova s najbližima, uzeli su u ruke i ljubimce, neki su ostali bez svega... U posljednjoj seriji napada najmanje tri osobe su ubijene, puno je ranjenih...
Rusija je tijekom noći na subotu pokrenula još jedan val zračnih napada na nekoliko ukrajinskih regija, ubivši tri osobe i ranivši desetke, rekao je u subotu ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
Zelenski je rekao da je ruska vojska u napadima koristila 40 raketa i krstarećih projektila, te oko 580 dronova.
Pod vatrom su se našle Dnjepropetrovska, Nikolajevska, Černihivska i Zaporiška regija, rekao je Zelenski, kao i naselja u područjima Poltave, Kijeva, Odese, Sumija i Harkiva.
Jedna je osoba poginula, a 26 ozlijeđeno u jugoistočnoj regiji Dnjepropetrovsk, napisao je regionalni guverner Serhij Lisak na Telegramu. Rekao je da su u kombiniranom napadu dronovima i raketama oštećene stambene i poljoprivredne zgrade, te industrijski objekti.
Zelenski je pozvao na zajedničko djelovanje kako bi se stvorio sigurnosni štit nad zemljom, ojačala protuzračna obrana, povećala isporuka oružja i udvostručile sankcije Rusiji.
Ukrajina se već više od tri i pol godine brani od pune invazije susjeda.
