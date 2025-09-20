Obavijesti

UŽASAN NAPAD

FOTO Brutalan ruski udar na Ukrajinu: Ispalili su 40 raketa i skoro 600 dronova. Ima mrtvih

Još jedna teška i neprospavana noć je iza stanovnika brojnih gradova Ukrajine. Rusija je opet brutalno napala, Putin ne bira mete, 'udara' po civilima. Ljudi su bježali iz svojih domova s najbližima, uzeli su u ruke i ljubimce, neki su ostali bez svega... U posljednjoj seriji napada najmanje tri osobe su ubijene, puno je ranjenih...
Aftermath of a Russian missile attack in Dnipro
Rusija je tijekom noći na subotu pokrenula još jedan val zračnih napada na nekoliko ukrajinskih regija, ubivši tri osobe i ranivši desetke, rekao je u subotu ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. | Foto: Mykola Synelnykov/REUTERS
