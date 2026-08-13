NASA imala prijenos pomrčine, Ukrajinci poludjeli kad su vidjeli kartu: Što ste učinili s Krimom?!

Američka svemirska agencija Nasa je tijekom svojeg globalnog prijenosa potpune pomrčine Sunca 12. kolovoza 2026. godine prikazala grafičku kartu na kojoj je privremeno okupirani ukrajinski poluotok Krim bio označen kao dio teritorija Ruske Federacije. Ovaj potez, koji se dogodio usred spektakularnog astronomskog događaja praćenog diljem svijeta, izazvao je brojne kritike i ponovno otvorio pitanje prikaza međunarodno priznatih granica Ukrajine u globalnim medijima, piše Ukrajinska Pravda.

Grafika je korištena kako bi se ilustrirala putanja pomrčine preko sjeverne hemisfere, no pažljivijim pregledom snimke postalo je vidljivo da je između Krima i ostatka Ukrajine iscrtana linija koja vizualno sugerira državnu granicu.

Takav prikaz u suprotnosti je s međunarodnim pravom i službenim stavom većine zemalja svijeta, uključujući i Sjedinjene Američke Države.

Sporna grafika u prijenosu nebeskog fenomena

Događaj koji je privukao milijune gledatelja diljem svijeta bio je potpuna pomrčina Sunca, čija je putanja totaliteta prelazila preko Grenlanda, Islanda i Španjolske, dok je djelomična pomrčina bila vidljiva u većem dijelu Europe, sjeverozapadne Afrike i dijelovima Sjeverne Amerike. Nasa je, kao i obično, organizirala opsežan prijenos uživo, dostupan na brojnim platformama, uključujući vlastitu web stranicu i YouTube kanal, uz komentare stručnjaka i snimke s različitih lokacija.

Upravo u tom tehnološki i produkcijski zahtjevnom prijenosu dogodio se propust koji je zasjenio znanstveni i edukativni karakter događaja. Korištenje karte s pogrešno prikazanim granicama u tako gledanom terminu pokrenulo je lavinu komentara na društvenim mrežama, gdje su korisnici izražavali nevjericu i osudu zbog, kako su mnogi naveli, grubog previda jedne od najuglednijih svjetskih znanstvenih institucija. U trenutku objave prvih izvještaja, iz Nase nije stigao nikakav službeni komentar ili ispravak.

Kompleksna produkcija u sjeni geopolitike

Ironično je što se pogreška dogodila tijekom događaja koji slavi znanstvenu preciznost. Nasin prijenos pomrčine nije bio samo puko prikazivanje nebeskog fenomena, već složen znanstveni i logistički pothvat. U sklopu praćenja pomrčine, agencija je provela nekoliko važnih eksperimenata.

Visokotehnološki istraživački zrakoplov WB-57 letio je duž putanje totaliteta kako bi istražio dinamiku Sunčeve korone, dok je studentski projekt, podržan od strane Nase, lansirao znanstvene balone s Islanda i iz Španjolske radi proučavanja utjecaja privremenog zamračenja na Zemljinu atmosferu.

Dio sadržaja za Nasin prijenos često dolazi i od partnera, uključujući mreže građana znanstvenika. Jedan od takvih projekata je i Dynamic Eclipse Broadcast (DEB) Initiative, skupina volontera koju koordiniraju profesionalni astronomi, a djelomično financiraju Nasa i Nacionalna znanstvena zaklada.

Ovi entuzijasti koriste identičnu opremu kako bi snimili pomrčinu s različitih lokacija, a njihove se snimke u gotovo stvarnom vremenu koriste u globalnim prijenosima. Složenost takve distribuirane produkcije mogla bi biti jedan od uzroka propusta, no to ne umanjuje odgovornost za konačni sadržaj.

Incident s Nasinom kartom, nažalost, nije izoliran slučaj. U prošlosti se više puta događalo da međunarodne organizacije i medijske kuće naprave slične kartografske pogreške. U rujnu 2024. godine, britanski televizijski kanal Sky News je u prilogu o zaobilaženju sankcija protiv Rusije također prikazao kartu na kojoj je Krim bio označen kao dio ruskog teritorija.

Sličan propust dogodio se i u studenom 2025. godine, kada je jedan poljski TV kanal tijekom zabavne emisije prikazao kartu Ukrajine bez Krima, pri čemu je poluotok bio obojen drugom bojom u odnosu na ostatak zemlje. Svaki takav incident izaziva oštre prosvjede ukrajinskih diplomatskih predstavništava i javnosti, podsjećajući na osjetljivost pitanja teritorijalnog integriteta u kontekstu ruske aneksije iz 2014. godine.

*uz korištenje AI-ja

