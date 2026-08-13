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POSLALI PROSVJEDNU NOTU

Putin u odori posjetio otoke na koje Japan polaže pravo, njegov izlet izazvao veliki bijes Tokija

Piše HINA,
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Putin u odori posjetio otoke na koje Japan polaže pravo, njegov izlet izazvao veliki bijes Tokija
Foto: GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN
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Dvije zemlje su desetljećima u sporu oko Kurilskih otoka. Moskva i Tokio nikada nisu potpisali formalni mirovni sporazum iz Drugog svjetskog rata jer je glavna prepreka bio neriješeni teritorijalni spor oko otoka

Ruski predsjednik Vladimir Putin posjetio je Iturup, otok na kraju Kurilskog otočja u blizini otoka Hokkaida na koji Japan polaže pravo, izvijestili su ruski mediji u četvrtak, dan nakon velikih pomorskih vježbi i ispaljivanja projektila ruske saveznice Sjeverne Koreje.

Dvije zemlje su desetljećima u sporu oko Kurilskih otoka. Moskva i Tokio nikada nisu potpisali formalni mirovni sporazum iz Drugog svjetskog rata jer je glavna prepreka bio neriješeni teritorijalni spor oko otoka, koje Japan naziva Sjevernim teritorijima.

Putinov prvi osobni posjet otočnom lancu uslijedio je nakon što je ruski predsjednik nadgledao vježbe mornarice na dalekom istoku zemlje.

Japanski ministar vanjskih poslova uputio je prosvjednu notu protiv Putinova posjeta.

Russian President Vladimir Putin attends Russian Pacific Fleet exercises in Yuzhno-Sakhalinsk
Foto: GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN

"Sjeverni teritoriji, uključujući Etorofu, japanski su teritorij - i povijesno i na temelju međunarodnog prava", napisao je Toshimitsu Motegi na platformi X.

Ruska saveznica Sjeverna Koreja prije nekoliko je dana ispalila balističke rakete prema vodama istočno od Korejskog poluotoka, uoči velikih zajedničkih vojnih vježbi Seula i Washingtona koje Pjongjang osuđuje.

 Kurilski otoci nalaze se između Hokkaida na sjeveru Japana i ruskog poluotoka Kamčatke. Japan polaže pravo na četiri najjužnija otoka.

Njima upravlja Rusija. Na kraju Drugog svjetskog rata, Sovjetski Savez je anektirao otočni lanac i deportirao oko 17.000 japanskih stanovnika.

Tijekom svog posjeta u četvrtak, Putin je kušao riblju ikru i razgovarao s lokalnim stanovništvom otoka, izvijestili su ruski državni mediji.

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