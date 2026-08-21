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FOTO Buktinja u Primoštenu, pogledajte štete nakon požara

Veliki požar buknuo je u Primoštenu u četvrtak popodne. Požar su gasili kanaderi te 60-ak vatrogasaca...
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FOTO Buktinja u Primoštenu, pogledajte štete nakon požara
Foto Vatrogasci 193/Facebook
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Foto: Vatrogasci 193/Facebook
Komentari 1

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