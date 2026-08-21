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PETRY U SKANDALU

Žena sa snimke kojoj župan 'čestita rođendan' zaposlena je u županiji. Ima i dodatni biznis

Piše Tea Kvarantan Soldatić,
Čitanje članka: 2 min
Žena sa snimke kojoj župan 'čestita rođendan' zaposlena je u županiji. Ima i dodatni biznis
Foto: Čitatelj 24sata
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Ana Obućina je zaposlenica županijske Javne ustanove za zaštitu i očuvanje okoliša. Obrt Divinum, u kojem je partnerica svojoj sestri, dobio je 2020. županijsku potporu za razvoj

U središtu političke afere koja trese Ličko-senjsku županiju našao se župan Ernest Petry, koji je snimljen kako strastveno čestita rođendan jednoj ženi u gospićkom pubu dok cijela država traži rješenje za uklanjanje otpada iz njegove županije. No i žena sa snimke je zaposlena u županiji. Ana Obućina, kako doznaju 24sata, zaposlenica je županijske Javne ustanove za zaštitu i očuvanje prirode te suvlasnica obrta za proizvodnju prirodne kozmetike Divinum. 

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Petry je predsjednik županijske organizacije HDZ-a te ličko-senjski župan, dok je Ana Obućina zaposlena u ustanovi čiji je osnivač Ličko-senjska županija. Na službenoj stranici Javne ustanove za zaštitu i očuvanje prirode Ličko-senjske županije Ana Obućina navedena je kao prvostupnica ekonomije, odnosno bacc. oec. Zaposlena je u Odjelu općih i zajedničkih poslova na radnom mjestu višeg referenta za upravne poslove.

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Uz to, obrt u kojem je Obućina danas suvlasnica povezan je s javno financiranim programom poticanja poduzetništva. Naime, obrt Divinum bavi se proizvodnjom parfema, eteričnih ulja te prirodnih kozmetičkih i toaletnih preparata. Prema podacima Fine, puni naziv poslovnog subjekta danas glasi „Divinum, zajednički obrt za proizvodnju prirodne kozmetike, vl. Marija Obućina i Ana Obućina“. Marija Obućina navedena je kao nositeljica, a Ana kao partnerica. Obje su ujedno evidentirane kao osobe ovlaštene za zastupanje obrta, čije je sjedište u Perušiću. Obrt je osnovan u prosincu 2019. godine.

Razvojna agencija Ličko-senjske županije LIRA objavila je 2020. da je Marija Obućina zahvaljujući projektu „Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Ličko-senjske županije“ dobila potporu od 50.000 kuna. U tekstu objavljenom povodom manifestacije Jesen u Lici upravo se Marija navodi kao dobitnica i vlasnica obrta koja je uz pomoć potpore realizirala poduzetnički pothvat.

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Na službenoj stranici Javne ustanove za zaštitu i očuvanje prirode Ličko-senjske županije Ana Obućina navedena je kao prvostupnica ekonomije, odnosno bacc. oec. Zaposlena je u Odjelu općih i zajedničkih poslova na radnom mjestu višeg referenta za upravne poslove. Riječ je, dakle, o ustanovi koja pripada županijskom institucionalnom sustavu, iako to formalno nije isto što i radno mjesto u samoj županijskoj upravi. Potpora je dodijeljena 2020., dok je Ernest Petry na dužnost župana izabran tek sljedeće godine, 2021. godine. Prema podacima komercijalnog portala CompanyWall, obrt je i dalje aktivan, ali mu je račun u kolovozu 2026. označen kao blokiran.

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Ernest Petry VIDEO
Ernest Petry | Video: 24sata Video

Brend se predstavlja kao hrvatska prirodna kozmetika formulirana prema načelima fitoaromaterapije, nadahnuta antičkim ritualima i smiljem. Poslovna priča izgrađena je oko uzgoja te biljke u Lici, destilacije eteričnog ulja i hidrolata te proizvodnje kozmetičkih preparata.

U promotivnom tekstu iz 2020. Marija Obućina opisala je kako je ideja započela prvim ubranim cvijetom smilja. Nakon proučavanja njegovih svojstava odlučila se posvetiti uzgoju smilja u Lici, odakle potječe njezin otac, te proizvodnji prirodne kozmetike. Govorila je o godinama rada, učenja, ulaganja i odricanja, uređenju proizvodnog pogona, sadnji smilja i razvoju proizvoda.
 

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Komentari 44
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HDZ-ov župan ličko-senjski Ernest Petry snimljen je u provodu u jednom gospićkom pubu, dan uoči izvanredne sjednice o otpadu u Lici. Ljubio je tamnokosu djevojku. Za 24sata je rekao da je to bio poljubac za rođendan i da se nije dugo zadržao. Dok cijela država danima traži rješenje da se makne toksični otpad iz Like, župan Petry imao je druge prioritete. Čak i iz njegove stranke neslužbeno kažu da je sad stvarno pretjerao i da ovo nije primjereno trenutku
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Nakon dugih 18 sati u petak ujutro završila je saborska rasprava u kojoj je oporba optuživala vladajuće za pogodovanje kriminalnim radnjama vezanim uz odlaganje štetnog otpada na gospićkom području, a oni joj uzvraćali da širi paniku i koristi to pitanje za prikupljanje političkih bodova. Nova sjednica počinje u petak u 9:30

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