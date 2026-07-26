FOTO Carinici u Zagrebu otvorili pošiljku rezanaca od 30 kg pa naletjeli na neočekivani ulov!

Ovlašteni carinski službenici Graničnog carinskog ureda Zračna luka i Pošta u suradnji s policijskim službenicima Policijske uprave zagrebačke, spriječili su 15. srpnja 2026. godine na RGP Pošta pokušaj nezakonitog uvoza 4.636 grama marihuane.

Tijekom nadzora poštanskih pošiljaka podnesenih u carinski postupak uvoza izdvojene su za detaljan pregled četiri pošiljke naslovljene na istog primatelja. U pošiljkama ukupne bruto mase 28,32 kilograma kao sadržaj su bili deklarirani instant rezanci.

Foto: Carina.hr

Detaljnim pregledom utvrđeno je da su se u 72 pakiranja nalazili originalni proizvodi, dok je u preostala 72 pakiranja bilo skriveno 80 prozirnih plastičnih vrećica s ukupno 4.636 grama marihuane.

Foto: Carina.hr

Predmet je radi daljnjeg postupanja predan službenicima Ministarstva unutarnjih poslova.