FOTO Carinicima rekao da vozi zelje, našli skoro 47 kila duhana

Carinski i policijski službenici 9. listopada zaustavili su Mercedes kod naplatne postaje Kikovica, u smjeru Rijeke, a ono što su pronašli tijekom pregleda nije se baš podudaralo s vozačevom pričom. Na upit službenika o sadržaju tereta vozač je izjavio da prevozi samo kupus. Posumnjavši da se u automobilu nalaze trošarinski proizvodi, službenici su ga prepratili u službene prostorije u Rupi, gdje su detaljno pregledali vozilo.

U prostoru između stražnjih sjedala i limene pregrade prtljažnika pronašli su 30 prozirnih PVC vrećica sa sitno rezanim duhanom. Duhan nije imao duhanske markice Ministarstva financija Republike Hrvatske, a vaganjem je utvrđena ukupna neto masa od 46,68 kilograma.

Foto: Carina.hr

U akciji su sudjelovali carinski službenici Područne jedinice Službe za mobilne jedinice Rijeka i policijski službenici Mobilne jedinice granične policije Istok.

Duhan i osobno vozilo privremeno su oduzeti. Protiv vozača bit će podnesena kaznena prijava nadležnom općinskom državnom odvjetništvu zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela nedozvoljene trgovine.

Osim toga, Područnom carinskom uredu bit će podnesen zahtjev za donošenje rješenja o obračunu trošarine u iznosu od 5923,69 eura.