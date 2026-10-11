Kako su Šincek i Dodićka htjeli 'izraditi' Petra Pripuza: 'Složit ću ga ja, sad ga navučemo...'

On je mogao biti inovator, mogao je biti milijunaš. Ali htio je cijelu zaradu, umjesto da od par milijuna zarade uloži pola, a pola zadrži pola, htio je zadržati sve, govori za 24sata čovjek koji poznaje Josipa Šinceka, osumnjičenog da je vodio zločinačku organizaciju koja je diljem Hrvatske zakopala desetke tisuća tona otpada. Njegov izum, građevinski materijal od otpadne plastike koja se više ne može prerađivati, dobio je nagrade na međunarodnim sajmovima inovacija. Kako i ne bi kad se na godišnjoj razini u cijelom svijetu reciklira tek oko 10 posto proizvodne plastike. Šincek je našao rješenje za ostalih 90 posto. Mogao je biti milijarder, doslovno, jer se godišnje na zbrinjavanje plastike koja se dalje ne može reciklirati potroši oko 37 milijardi dolara.

Prodali priču Pripuzu

Od tog materijala je sagrađena HGSS-ova kuća u Dubrovniku i jedna kućica na Biokovu, pontoni u Biogradu, grobnice na Pagu, vikend kuća u Istri. Institut IGH je materijal testirao i dao mu certifikat iz kojeg proizlazi da je otporan na požar i da je izvrstan izolator. Još kad je uvjerio Paška i Francisku Dodić, zlatare s novcem, da ulože, imao je dobitnu kombinaciju. No, kako kažu njemu bliski ljudi s kojima smo razgovarali, polakomio se. Pohlepa ga je stajala slave i novca, a ako bude osuđen, stajat će ga i slobode.

- Čak su dobili građevinsku dozvolu za kamenolom u Benkovcu, da tamo od tog materijala rade tlačnu ploču s kojom se kamenolom sanira, pa ona bude kao plato ili temelj za skladište. Umjesto toga, samo su sve bacali u jamu i pokrili betonom da inspekcija ništa ne posumnja - govori naš izvor.

Priču o inovativnom materijalu prodali su i Petru Pripuzu. Prema izvorima 24sata, Paško Dodić doveo je Josipa Šinceka na sastanak kod Pripuza kako bi dogovorili da od CE-ZA-R-a otkupljuju plastiku.

- Peru je zanimalo što će mu toliko plastike jer i sam mora štititi svoje tvrtke i reputaciju. Kad su mu objasnili, dogovorili su se za cijenu od 50 eura po toni, odnosno da će Pripuzov CE-ZA-R toliko plaćati Tipos Resursu koji će od njih uzimati tu plastiku. U tom poslu je logično da plaća onaj koji se rješava plastike jer za tu plastiku nema daljnje prerade i reciklaže - objašnjava naš izvor.

'Izradili su Pripuza'

Pripuzova tvrtka je čak organizirala i prijevoz, pa je u petak uhićen Željko Teufel, pod sumnjom da je naredio da se napravi bar 330 pratećih listova na kojima piše da otpad ide u Gospić, a zapravo su ga vozili u Benkovac jer je Šincek molio da se taj 'materijal' vozi tamo gdje će se i koristiti.

- Izradili su i Teufela i Pripuza - govori drugi izvor za 24sata.

Koliko je to točno, utvrdit će sud, koji ne pita jesi li kršio zakon u dobroj ili lošoj vjeri, nego jesi li ga kršio ili ne. Da Šincek i Dodićka planiraju 'izraditi' Pripuza govore i snimljeni razgovori godinu dana prije uhićenja.

- Šibnuli su danas sedam kamiona, rekao sam im da koliko god mogu, da daju. Moramo napraviti dozvole jer ako ćemo raditi ovim tempom do sedmog mjeseca ćemo ispucati količine. Ja sam već dogovorio sve te dozvole, sve je izdogovarano. Monika se treba ovaj tjedan toga primiti da napravi kostur, drugi tjedan završi i za mjesec dana će biti svi papiri, Izox, Plastruktor i Tipos mobilna. To je sto tisuća tona - govori Josip Šincek.

'Neka da bolju cijenu!'

Riječ je o sedam kamiona koji su stigli u Benkovac u istom danu iz tvrtke CE-ZA-R. Svjesni su da uzimaju previše plastike od njih i da nemaju dozvolu za tolike količine ni u Gospiću. Šincek tvrdi da je dogovorio sa Županijom da dobije dozvole za odlaganje otpada za Izoxeco, tvrtku koju vode Monika Šincek i Franciska Dodić te Plastruktor kojeg na papiru vodi Ivica Vajdić. 'Mobilna dozvola' je dozvola za preseljenje stroja za obradu otpada iz Gospića, pogona PPK Velebit, na kamenolom u Benkovcu. Franciska Dodić ponavlja 'da je to najbitnije, naročito mobilna ako može za Benkovac, to je top'.

- Onda vi napravite dozvole i onda još trebamo Talijane da šibaju - govori Dodićka.

Šincek joj odgovara da je već u kontaktu s Talijanima.

- Talijani su spremni, ali me muči jer ne mogu to pretovarivati u Gospiću jer nema računice, to je bezveze - govori Šincek.

'Talijani' su talijanske tvrtke iz kojih su uzimali otpad i uvozili ga u Hrvatsku. I onda kreću detalji kako su pokušali 'izraditi' Petra Pripuza, za kojeg imamo potvrdu da ga zovu nadimkom 'Peri'.

- Rekao sam Moniki da sad Perija maksimalno uzmemo. Za to vrijeme će biti dozvole gotove i onda ćemo uzimati direktno i doviđenja. Periju ćemo reći da ne možemo više toliko odrađivati jer taj otpad mora ići u Gospić, a onda nemam računicu. Imam ja već priču za njega i onda ćemo smanjiti koliko uzimamo od njega - govori Šincek.

Franciska Dodić se slaže.

- To će nam onda biti dupla cifra - govori, a Šincek odgovara: Bit će zbog više dozvola i dupli novci.

S tim dozvolama, kako se da izvući iz razgovora, planiraju sami oporabljivati otpad, odnosno preskočiti Pripuzov CE-ZA-R.

- Koliko sam ja izračunala to su dupli novci. Istu rupu punimo s duplo, ili s duplo manje, pa nismo ludi, majke ti! Neka da bolju cijenu pa ćemo mu uzeti - govori Dodićka.

'Nismo dobrotvorna ustanova'

Drugim riječima, kad Pripuz ponudi više novca od 50 eura po toni da ga riješe otpadne plastike čije zbrinjavanje ionako mora plaćati, opet će s njim poslovati.

- Složit ću ga ja. Sad ga navučemo i kad vidi da i mi možemo, i on će drugačije - govori Šincek misleći na to da sami mogu obrađivati otpad.

- Nismo mi ludi kad imamo mogućnost za više. Pa nismo bedasti, nismo dobrotvorna ustanova - govori Dodićka.

Šincek opisuje kako se najjednostavnije s CE-ZA-R-om dogovaraju oko dokumentacije.

- Ne bude on sam sebe išao zajebati - govori Šincek.

Franciska Dodić odgovara: 'Da, imaš povjerenje. Njemu je bitno da se sve vidi gdje je išlo.'

Uskok tu smješta dio slagalice s 330 lažiranih pratećih listova na kojima piše Gospić umjesto Benkovac te Teufelom, članom uprave CE-ZA-R-a.