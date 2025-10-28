Obavijesti

Galerija

Komentari 0
OTIŠLO U ZRAK

FOTO Carinska uprava danas je uništila 32 tone duhana

Akcija spaljivanja zaplijenjenog duhana i duhanskih prerađevina održana je danas u 9:30 sati u krugu tvrtke Adriatic Blizna d.o.o., Dr. Franje Tuđmana 35, 21201 Prgomet. Ukupno je uništeno oko 30 tona duhana i duhanskih prerađevina...
Prgomet: Carinska uprava danas je uništila 32 tone duhana
Akciji spaljivanja duhana nazočio je Tihomir Žegrec, pomoćnik ravnatelja Carinske uprave. | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
1/34
Akciji spaljivanja duhana nazočio je Tihomir Žegrec, pomoćnik ravnatelja Carinske uprave. | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025