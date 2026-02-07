Obavijesti

PROVOD NA JAHORINI

FOTO Ceca raspametila bjegunca Mamića: Rastrgao si košulju, ljubio joj ruku, pa gurao eure

FOTO Ceca raspametila bjegunca Mamića: Rastrgao si košulju, ljubio joj ruku, pa gurao eure
Foto: Screenshot/Tiktok

kao što se može vidjeti na snimkama s TikToka, ponio ga je koncert, jer se u jednom trenu popeo na stol i potrgao košulju sa sebe uz pjesmu 'Kad bi bio ranjen'.

Admiral

Zdravko Mamić sinoć je bio na koncertu Svetlane Cece Ražnatović, udovice krvnika i ratnog zločinca Željka Ražnatovića Arkana, na Jahorini u BiH. A kao što smo ranije izvijestili, u jednom je trenutku prišao Ceci, primio je za ruku i poljubio. Ona mu je na to rekla da je 'njegov fan', piše Telegraf.

TRGAO I KOŠULJU NA JAHORINI VIDEO Bjegunac Zdravko Mamić poljubio ruku udovici krvnika Arkana! Ceca: 'Ja sam vaš fan'
VIDEO Bjegunac Zdravko Mamić poljubio ruku udovici krvnika Arkana! Ceca: 'Ja sam vaš fan'

Mamić se potom vratio do stola i kao što se može vidjeti na snimkama s TikToka, ponio ga je koncert, jer se u jednom trenu popeo na stol i potrgao košulju sa sebe uz pjesmu 'Kad bi bio ranjen'. 

@usernwmw.79 Gori sve #cecaraznatovic #zdravkomamic ♬ izvorni zvuk - usernwmw.79

No, ni tu nije bio kraj, u jednom se trenu približio bendu i izvadio bunt novčanica te ga gurnuo saksofonistu na instrument, a Telegraf navodi da se radilo o 2000 eura.

Zdravko Mamić se od 2018. nalazi u bijegu od hrvatskog pravosuđa nakon što je osuđen na zatvor zbog malverzacija u Dinamu. Svetlana Ražnatović Ceca također je imala veze s nogometom, kao predsjednica srpskog nogometnog kluba Obilić, kojeg je sredinom 90-ih preuzeo Arkan, notorni ratni zločinac čije su jedinice činile zvjerstva u Hrvatskoj i BiH. Klub je osvojio titulu prvaka SRJ 1998. i igrao kvalifikacije za Ligu prvaka. Nakon Arkanova ubojstva 2000. Ceca je još kratko vodila klub, koji je onda potonuo u zaborav.

VIDEO Bjegunac Zdravko Mamić poljubio ruku udovici krvnika Arkana! Ceca: 'Ja sam vaš fan'
TRGAO I KOŠULJU NA JAHORINI

VIDEO Bjegunac Zdravko Mamić poljubio ruku udovici krvnika Arkana! Ceca: 'Ja sam vaš fan'

Bivši čelnik Dinama, koji se od 2018. nalazi u bijegu od hrvatskog pravosuđa u BiH, došao je na Cecin koncert na Jahorinu
