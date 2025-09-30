FOTO Croatia Airlines ima novi Airbus, nazvali ga 'Dubrovnik'

Croatia Airlines u utorak je u Zagrebu dočekao sedmi od ukupno 15 novih zrakoplova Airbus A220, kojima tvrtka obnavlja i modernizira flotu.

Riječ je o prvom novom zrakoplovu tipa A220-100 u floti Croatia Airlinesa, koji nosi registarske oznake 9A-CAO i dobio je ime Dubrovnik.

Novi A220-100 stigao je iz Airbusove tvornice u kanadskom Mirabelu, kao i svih šest novih zrakoplova A220-300 sa 149 putničkih sjedala, koji su dosad uključeni u flotu hrvatskoga nacionalnog avioprijevoznika.

Predsjednik Uprave Croatia Airlinesa Jasmin Bajić istaknu je da je posebna zanimljivost to što novi zrakoplov ima najveći broj sjedala u odnosu na sve zrakoplove toga tipa, njih 127.

Dovršetak cjelokupne obnove flote planira se za 2027. godinu kada bi u floti Croatia Airlinesa trebalo biti 15 novih zrakoplova A220, od čega će 13 biti A220-300 i dva A220-100.