Obavijesti

News

Komentari 1
MODERNIZIRALI FLOTU

FOTO Croatia Airlines ima novi Airbus, nazvali ga 'Dubrovnik'

Piše hina,
Čitanje članka: < 1 min
FOTO Croatia Airlines ima novi Airbus, nazvali ga 'Dubrovnik'
5
Foto: michel.juhasz@me.com

Riječ je o prvom novom zrakoplovu tipa A220-100 u floti Croatia Airlinesa, koji nosi registarske oznake 9A-CAO i dobio je ime Dubrovnik.

 Croatia Airlines u utorak je u Zagrebu dočekao sedmi od ukupno 15 novih zrakoplova Airbus A220, kojima tvrtka obnavlja i modernizira flotu.

Riječ je o prvom novom zrakoplovu tipa A220-100 u floti Croatia Airlinesa, koji nosi registarske oznake 9A-CAO i dobio je ime Dubrovnik.

Novi A220-100 stigao je iz Airbusove tvornice u kanadskom Mirabelu, kao i svih šest novih zrakoplova A220-300 sa 149 putničkih sjedala, koji su dosad uključeni u flotu hrvatskoga nacionalnog avioprijevoznika.

Predsjednik Uprave Croatia Airlinesa Jasmin Bajić istaknu je da je posebna zanimljivost to što novi zrakoplov ima najveći broj sjedala u odnosu na sve zrakoplove toga tipa, njih 127.

Dovršetak cjelokupne obnove flote planira se za 2027. godinu kada bi u floti Croatia Airlinesa trebalo biti 15 novih zrakoplova A220, od čega će 13 biti A220-300 i dva A220-100.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Detaljna rekonstrukcija drame u Šibeniku: Ispalio je raketu u tlo, odbila se od stupa ženi u glavu
VIDEO: SMRT NA SVADBI

Detaljna rekonstrukcija drame u Šibeniku: Ispalio je raketu u tlo, odbila se od stupa ženi u glavu

Tijekom svadbe B. C. (52) ispalio je signalnu raketu. Odbila se od metalnog stupića i pogodila Antoniju Đ. (35). Umrla je. Šibenčani u šoku...
Sto tisuća ljudi još čeka rješenje o pravu na inkluzivni dodatak: Rješenja stižu i nakon smrti...
BIROKRATSKI LABIRINT

Sto tisuća ljudi još čeka rješenje o pravu na inkluzivni dodatak: Rješenja stižu i nakon smrti...

Prema zadnjim podacima Hrvatskog zavoda za socijalni rad, trenutačno 182.780 korisnika ostvaruje pravo na inkluzivni dodatak, a rješenje čeka njih još 106.185
Ribič na Dravi upecao jesetru od 35 kilograma: 'Borili smo se 40 minuta, skakala je po rijeci'
ULOV ŽIVOTA

Ribič na Dravi upecao jesetru od 35 kilograma: 'Borili smo se 40 minuta, skakala je po rijeci'

Dario Balog iz Golog Brda pecao je prošle subote na rijeci Dravi kraj otoka Križnica kad je naletjela 'zvijer'. Kolege su mu pomogle s izvlačenjem, a ribu je ubrzo vratio nazad u rijeku

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025