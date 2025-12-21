Obavijesti

News

Komentari 29
'KAJ ĆEMO SAD?'

FOTO Policija pokrenula istragu zbog sramotnog transparenta BBB-a i poruke Tomaševiću!

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
FOTO Policija pokrenula istragu zbog sramotnog transparenta BBB-a i poruke Tomaševiću!
2
Foto: Hrvoje Tironi/24sata

Iz Policijske uprave zagrebačke potvrdili su da je zbog isticanja spornog natpisa u tijeku intenzivno kriminalističko istraživanje

Nogometni susret Dinama i Lokomotive, odigran u subotu kasno poslijepodne na stadionu u Maksimiru, ponovno je izazvao reakcije. Unatoč ranijoj najavi policije da će se prije, tijekom i nakon utakmice provoditi audio-videosnimanje, pred sam kraj susreta na sjevernoj tribini pojavio se transparent s porukom “Za dom spremni”, uz dodatni natpis: “Kaj ćemo sad, gradonačelniče?”.

Foto: Hrvoje Tironi/24sata

Iz Policijske uprave zagrebačke potvrdili su za Jutarnji list da je zbog isticanja spornog natpisa u tijeku intenzivno kriminalističko istraživanje. Ono, prema neslužbenim procjenama, ne bi trebalo dugo trajati jer policija raspolaže snimkama s utakmice i prilaznih pravaca, ali i podacima o prodanim ulaznicama.

Sjeverna tribina bila je gotovo u potpunosti ispunjena, a Bad Blue Boysi su utakmicu započeli velikom koreografijom kralja Tomislava i porukom “In principio erat regnum”, kojom su obilježili 1100. obljetnicu krunidbe prvog hrvatskog kralja. No, sportski ugođaj ubrzo je zasjenjen transparentom koji je izazvao burne reakcije.

PORUKA GRADONAČELNIKU Skandalozni transparent Boysa i poruka Tomaševiću: 'ZDS. Kaj ćemo sad, gradonačelniče?'
Skandalozni transparent Boysa i poruka Tomaševiću: 'ZDS. Kaj ćemo sad, gradonačelniče?'

Bad Blue Boysi su istaknuli zabranjen ustaški pozdrav zbog nedavne odluke Grada Zagreba kojom se taj uzvik zabranjuje na svim manifestacijama u gradskim prostorima, uključujući i Maksimir. Dodatna poruka na transparentu upućivala je izravno na zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića.

Navijačka provokacija povezuje se i s aktualnim raspravama oko koncerata Marka Perkovića Thompsona u Zagrebu, posebice nakon odluke Grada da se održi samo jedan koncert u Areni, dok je drugi otkazan. Policija će, po završetku istrage, o svemu izvijestiti nadležne institucije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 29
U stravičnoj nesreći u Kutini poginula dva mladića, imali su 23 i 27. Policija objavila detalje
TRAGEDIJA TIJEKOM NOĆI

U stravičnoj nesreći u Kutini poginula dva mladića, imali su 23 i 27. Policija objavila detalje

Noćas, oko 1.20 sati, u Ulici Aleja Vukovar u Kutini dogodila se teška prometna nesreća s kobnim ishodom, u kojoj su život izgubile dvije osobe
Temelj moderne Hrvatske: Kako je nastao Božićni Ustav, pravni štit i mač nacije na pragu rata
PUT DO PRVOG USTAVA

Temelj moderne Hrvatske: Kako je nastao Božićni Ustav, pravni štit i mač nacije na pragu rata

Sve je počelo u ljeto 1990. godine, samo nekoliko mjeseci nakon povijesnih izbora na kojima je pobijedio HDZ. Predsjedništvo tada još Socijalističke Republike Hrvatske predložilo je Saboru donošenje novog, demokratskog Ustava
Nesreća na žičari u Crnoj Gori: Strani turisti ispali iz košare na ski liftu, ima mrtvih
STRAVA NA DURMITORU

Nesreća na žičari u Crnoj Gori: Strani turisti ispali iz košare na ski liftu, ima mrtvih

Jedna osoba je poginula, a druga je teško ozlijeđena u stravičnoj nesreći koja se danas dogodila na žičari na Savinom Kuku na Durmitoru

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025