FOTO Policija pokrenula istragu zbog sramotnog transparenta BBB-a i poruke Tomaševiću!

Nogometni susret Dinama i Lokomotive, odigran u subotu kasno poslijepodne na stadionu u Maksimiru, ponovno je izazvao reakcije. Unatoč ranijoj najavi policije da će se prije, tijekom i nakon utakmice provoditi audio-videosnimanje, pred sam kraj susreta na sjevernoj tribini pojavio se transparent s porukom “Za dom spremni”, uz dodatni natpis: “Kaj ćemo sad, gradonačelniče?”.

Foto: Hrvoje Tironi/24sata

Iz Policijske uprave zagrebačke potvrdili su za Jutarnji list da je zbog isticanja spornog natpisa u tijeku intenzivno kriminalističko istraživanje. Ono, prema neslužbenim procjenama, ne bi trebalo dugo trajati jer policija raspolaže snimkama s utakmice i prilaznih pravaca, ali i podacima o prodanim ulaznicama.

Sjeverna tribina bila je gotovo u potpunosti ispunjena, a Bad Blue Boysi su utakmicu započeli velikom koreografijom kralja Tomislava i porukom “In principio erat regnum”, kojom su obilježili 1100. obljetnicu krunidbe prvog hrvatskog kralja. No, sportski ugođaj ubrzo je zasjenjen transparentom koji je izazvao burne reakcije.

Bad Blue Boysi su istaknuli zabranjen ustaški pozdrav zbog nedavne odluke Grada Zagreba kojom se taj uzvik zabranjuje na svim manifestacijama u gradskim prostorima, uključujući i Maksimir. Dodatna poruka na transparentu upućivala je izravno na zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića.

Navijačka provokacija povezuje se i s aktualnim raspravama oko koncerata Marka Perkovića Thompsona u Zagrebu, posebice nakon odluke Grada da se održi samo jedan koncert u Areni, dok je drugi otkazan. Policija će, po završetku istrage, o svemu izvijestiti nadležne institucije.