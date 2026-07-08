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'NASADIO' SE NA ČUNJ

FOTO Detalji sudara u Savskoj u kojem je sudjelovao i Plenković: Vozač limuzine platio je kaznu!

Piše Iva Tomas,
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FOTO Detalji sudara u Savskoj u kojem je sudjelovao i Plenković: Vozač limuzine platio je kaznu!
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Foto: Čitatelj 24sata
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Policajcu koji je upravljao vozilom izdana je obavijest o počinjenom prekršaju, a platio je i novčanu kaznu za počinjene prekršaje

Do prometne nesreće u kojoj je sudjelovao i premijer Andrej Plenković došlo je prošlog četvrtka oko podne na raskrižju Ulice Izidora Kršnjavoga i Ulice Ljudevita Farkaša Vukotinovića. Zagrebačka policija otkrila nam je detalje. Na vozilima su nastala manja vidljiva oštećenja, a kako su za 24sata tada potvrdili iz Vlade, nitko nije ozlijeđen, dok ostatak prometa nije bio ugrožen.

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Zagreb: Plenković imao sudar, udario ga i drugi auto iz pratnje Zagreb: Plenković imao sudar, udario ga i drugi auto iz pratnje
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL

- Tijekom provođenja mjera osiguranja i zaštite štićene osobe u prometu na području Zagreba, dogodila se prometna nesreća u kojoj su, prema provedenom očevidu, sudjelovala dva službena vozila policije kojima su, s upaljenim posebnih zvučnim i svjetlosnim znakovima upravljali policijski službenici za koje je utvrđeno da nisu bili pod utjecajem alkohola, niti je u prometnoj nesreći bilo ozlijeđenih osoba - otkrili su za 24sata iz PU zagrebačke.

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Policajac u prvom vozilu je zbog kolone vozila ispred sebe skrenuo udesno na dio ceste namijenjen kretanju vozila javnog gradskog prijevoza, koji je sada ograđen žutim stupićima. Nakon toga je kod postavljene prometne opreme za izdvajanje tramvajskog prometa kolnika usporio radi izbjegavanja naleta na navedenu prometnu opremu. Drugo službeno vozilo također je skrenulo na isti dio ceste i udarilo u prvo vozilo. Policajcu koji je upravljao vozilom izdana je obavijest o počinjenom prekršaju, a platio je i novčanu kaznu za počinjene prekršaje. 

Foto: Čitatelj 24sata

- Vozila koja su sudjelovala u prometnoj nesreći su u voznom stanju, ali zbog vidljivih oštećenja neće biti u operativnoj uporabi do njihovog popravka. Konačan iznos nastale štete na vozilima bit će poznat nakon popravka, koji će biti organiziran i proveden od strane nadležnih stručnih službi, zaključuje policija.

Foto: Čitatelj 24sata

Prema fotografijama koje je snimio naš čitatelj, iz auta se zadimilo, no doznajemo da se radilo prvenstveno o dimu nakon aktivacije zračnih jastuka. 

- Plenković je nakon sudara izišao iz auta. Samo je prešao u drugi koji im je bio u pratnji, nisam vidio jesu li ozlijeđeni. Prvi auto je prošao preko žute barijere i naglo stao, a drugi se zabio u njega - kaže nam čitatelj.

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Iz Vlade su nam tada potvrdili da nitko nije ozlijeđen, a ostatak prometa nije bio ugrožen, kao ni pješaci.

- Po povratku sa sjednice Vlade iz NSK na Savskoj cesti dogodila se manja prometna nezgoda dvaju vozila iz štićene kolone. Nije nitko ozlijeđen. U prometnoj nezgodi nisu sudjelovala druga vozila niti su bili ugroženi pješaci - rekli su.

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