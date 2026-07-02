GALERIJA Plenković se nasadio na Tomaševićev čunj: U sudaru na Savskoj i Frka Petešić
Automobil iz pratnje se zabio u auto u kojem je sjedio premijer Andrej Plenković. Vidio sam da je pri skretanju i kočenju došlo do sudara, a nakon toga je Plenković izišao iz udarenog auta, izjavio je čitatelj za 24sata
Kako nam je potvrdio glasnogovornik Vlade Marko Milić, svi su dobro, a dva su se auta iz pratnje međusobno sudarila pri kočenju na Savskoj cesti gdje su ovih dana postavili žute barijere. Osim Plenkovića, u autu je bio i Zvonimir Frka Petešić
| Foto: Lucija Ocko/PIXSELL