NEZGODA U ZAGREBU GALERIJA Plenković se nasadio na Tomaševićev čunj: U sudaru na Savskoj i Frka Petešić

Automobil iz pratnje se zabio u auto u kojem je sjedio premijer Andrej Plenković. Vidio sam da je pri skretanju i kočenju došlo do sudara, a nakon toga je Plenković izišao iz udarenog auta, izjavio je čitatelj za 24sata

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