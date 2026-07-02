FOTO PLENKOVIĆ IMAO SUDAR Pokupili Tomaševićev stupić, udario ga i drugi auto iz pratnje

Automobil iz pratnje se zabio u auto u kojem je sjedio premijer Andrej Plenković. Vidio sam da je pri skretanju i kočenju došlo do sudara, a nakon toga je Plenković izišao iz udarenog auta. Nesreća se dogodila na križanju Savske ceste i Ulice Farkaša Vukotinovića, priča nam čitatelj koji je svjedočio ovoj nesreći u Zagrebu u četvrtak oko podne, u kojoj su sudjelovali automobili iz pratnje Andreja Plenkovića.

Prema fotografijama koje je snimio čitatelj, iz auta se zadimilo, no doznajemo da se radilo prvenstveno o dimu nakon aktivacije zračnih jastuka.

Foto: Čitatelj 24sata

- Plenković je nakon sudara izišao iz auta. Samo je prešao u drugi koji im je bio u pratnji, nisam vidio jesu li ozlijeđeni - kaže nam čitatelj.

- Prvi auto je prošao preko žute barijere i naglo stao, a drugi se zabio u njega - dodao je čitatelj.

Foto: Čitatelj 24sata

Kako nam je potvrdio glasnogovornik Vlade Marko Milić, svi su dobro, a dva su se auta iz pratnje međusobno sudarila pri kočenju. Nitko drugi nije bio ugrožen.

- Po povratku sa sjednice Vlade iz NSK na Savskoj cesti dogodila se manja prometna nezgoda dvaju vozila iz štićene kolone. Nije nitko ozlijeđen. U prometnoj nezgodi nisu sudjelovala druga vozila niti su bili ugroženi pješaci - rekli su.

Automobili iz Plenkovićeve pratnje imali su sudar i prije pet godina u Makarskoj kad je zbog nedržanja razmaka udario u auto u koloni, pisala je Makarska danas.