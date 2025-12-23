UZNEMIRUJUĆE Evo što su sve pronašli u vili pedofila Epsteina

Američko ministarstvo pravosuđa objavilo je nove fotografije iz luksuznog doma pokojnog silovatelja i devijantnog manijaka Jeffreyja Epsteina. Iako je javnost dobila uvid u privatan život notornog financijera, mnogi smatraju da država i dalje skriva punu istinu s pedofilom koji je imao kontakte na svim razinama Beau Mondea
Epstein je održavao bestijalne orgije u kojima su nažalost sudjelovale i maloljetnice
Donald Trump putovao je Epsteinovim privatnim zrakoplovom mnogo više puta nego što je prethodno poznato, uključujući tijekom razdoblja za koje bismo očekivali optužbe u slučaju Maxwell", stoji u jednom od mailova
Skupina navodnih Epsteinovih žrtava u ponedjeljak je optužila Ministarstvo pravosuđa za niz propusta, uključujući kršenje zakona
Tvrde da je objavljen samo "djelić dosjea" koji je prepun abnormalnih i ekstremnih redakcija bez ikakvog objašnjenja
