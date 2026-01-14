FOTO Dileri 'popušili' dvije tone duhana u Slavoniji: Pogledajte veliku policijsku zapljenu

Preko dvije tone duhana bez nadzornih markica otkrila je u suradnji sa Carinskom upravom policija iz Požege.
U Policijskoj upravi požeško-slavonskoj na izvanrednoj konferenciji za medije, koja je održana u srijedu, predstavljeni su rezultati dovršenog kriminalističkog istraživanja vezanog uz kazneno djelo nedozvoljene trgovine.
U Policijskoj upravi požeško-slavonskoj na izvanrednoj konferenciji za medije, koja je održana u srijedu, predstavljeni su rezultati dovršenog kriminalističkog istraživanja vezanog uz kazneno djelo nedozvoljene trgovine. |
Foto:
U Policijskoj upravi požeško-slavonskoj na izvanrednoj konferenciji za medije, koja je održana u srijedu, predstavljeni su rezultati dovršenog kriminalističkog istraživanja vezanog uz kazneno djelo nedozvoljene trgovine.
Kako je izvijestio Tihomir Srnović, policijski službenici Policijske uprave požeško-slavonske dovršili su kriminalističko istraživanje nad muškarcem (52), hrvatskim državljaninom s područja Pleternice, kojeg se sumnjiči za počinjenje kaznenog djela nedozvoljene trgovine.
Na temelju naloga Županijskog suda u Slavonskom Brodu, u utorak su policijski službenici Službe kriminalističke policije, u suradnji s djelatnicima Carinske uprave Slavonski Brod, proveli pretragu obiteljske kuće u kojoj osumnjičenik prebiva, dodatne obiteljske kuće koju koristi te osobnog automobila.
Osim duhana, policija je pronašla i privremeno oduzela ručno izrađenu rezalicu, prešu, ovlaživač duhana, vagu za precizno vaganje, kao i 42.800 eura
Foto ivica galovic/Pixsell
Foto ivica galovic/Pixsell
Foto ivica galovic/Pixsell