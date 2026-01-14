FOTO Dileri 'popušili' dvije tone duhana u Slavoniji: Pogledajte veliku policijsku zapljenu

Na temelju naloga Županijskog suda u Slavonskom Brodu, u utorak su policijski službenici Službe kriminalističke policije, u suradnji s djelatnicima Carinske uprave Slavonski Brod, proveli pretragu obiteljske kuće u kojoj osumnjičenik prebiva, dodatne obiteljske kuće koju koristi te osobnog automobila.