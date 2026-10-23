Tko je HDZ-ov kuhar s 4162 € plaće, 4 stana i 2 kuće koji kaže da su Židovi u logorima 'pivali'?

Ja sam energično bio protiv toga da se na školi u Metajni stavi ista ploča kao na Slani. Ne. Tamo nitko nije poginuo, tamo nitko nije dokazano da je stradao. Tamo su bile ženske, bili su Židovi, kupovali su, trgovali su, pivali, radili, ali tu nitko nije. Sve ovo drugo, što ne pije vodu, ja nikada neću podržati, poručio je to Ivan Dabo, zvani Đono, gradonačelnik Novalje i saborski zastupnik HDZ-a.

Riječ je o obilježavanju mjesta povezanih s ustaškim logorima Slana i Metajna, koji su djelovali tijekom ljeta 1941. godine. Mještani su protiv spomen ploče žrtvama ustaških logora u uvali Slana koja je obnovljena u lipnju, a onda ponovno razbijena početkom kolovoza.

No, tko je zapravo ovaj HDZ-ovac?

Kako se navodi u imovinskoj kartici riječ je o kuharu specijalisti, koji dužnost zastupnika u Hrvatskom saboru obavlja profesionalno, dok funkciju gradonačelnika obavlja volonterski. Kao zastupnik tako zarađuje 4163 eura neto, a tu su još i zastupnički paušal od 199 eura i naknada za odvojen život od 132 eura.

Supruga mu nije zaposlena, ali ima mirovinu koja je veća od 6000 eura, kako je navedeno na godišnjoj razini, a prima još i 27.287 eura godišnje od samostalne djelatnosti, odnosno kako je pojašnjeno to su prihodi od turizma i dugoročnog najma za 2025. godinu.

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Treba reći i kako Dabo ima kredit, za kojeg mjesečno izdvaja nešto više od 600 eura. Što se tiče nekretnina Dabo je u Novalji vlasnik ili suvlasnik četiri kuće.

Vlasništvo dijeli ili sa suprugom ili s trećim osobama. Ukupna vrijednost te četiri kuće je 984.094 eura. Sa suprugom u Novalji ima i dva stana, čija je zajednička vrijednost 143.593 eura. Obitelj Dabo vlasnik je ili suvlasnik i četiri oranice, ali i 13 livada te dvije šume.

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Sam Dabo vlasnik je i dva automobila, Volkswagena od 12.500 eura te Opel Corse od 13.500 eura. Uz ovo sve supruga mu je od samostalne djelatnosti i prodajom imovine uspjela uštedjeti 63.238 eura.