FOTO Dirljiv oproštaj od Aleša (48) u Novom Mestu: 'Jako mi je teško, bio mi je kao brat...'

Pet dana nakon tragične noći u Novom Mestu, u kojoj je preminuo 48-godišnji Aleš Šutar, obitelj, prijatelji i građani okupili su se na groblju u Novom Mestu da mu odaju posljednju počast, prenose slovenski mediji
Sprovod je počeo u 15 sati, a ljudi su pristizali i ranije. Stigli su i predsjednik SDS-a Janez Janša te saborska zastupnica Vido Čadonič Špelič.
Svečana misa otvorila je komemoraciju, a okupljene je ganuo govor đakona Matica Vidica, koji je bio i blizak prijatelj pokojnog Aleša.
“U subotu smo se okupili i molili za čudo. Nismo ga dobili kako smo željeli. Ali dogodio se jedan — čuo se slogan: ‘Svi možemo biti Aco’.”
Još jedan dirljiv trenutak uslijedio je u govoru dugogodišnjeg prijatelja i poslovnog suradnika, Primoža Polaka:
“Stojim ovdje s izuzetno teškim srcem. Teško je naći prave riječi kad izgubiš nekoga tko ti je značio toliko. Aco nije bio samo prijatelj — bio mi je kao brat.”
