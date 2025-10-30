Obavijesti

POSLJEDNJI ISPRAĆAJ

FOTO Dirljiv oproštaj od Aleša (48) u Novom Mestu: 'Jako mi je teško, bio mi je kao brat...'

Pet dana nakon tragične noći u Novom Mestu, u kojoj je preminuo 48-godišnji Aleš Šutar, obitelj, prijatelji i građani okupili su se na groblju u Novom Mestu da mu odaju posljednju počast, prenose slovenski mediji
Novo Mesto: Posljedni ispraćaj Aleša Šutarja ubijenog ispred noćnog kluba
Sprovod je počeo u 15 sati, a ljudi su pristizali i ranije. Stigli su i predsjednik SDS-a Janez Janša te saborska zastupnica Vido Čadonič Špelič. | Foto: F.A.Bobo
Sprovod je počeo u 15 sati, a ljudi su pristizali i ranije. Stigli su i predsjednik SDS-a Janez Janša te saborska zastupnica Vido Čadonič Špelič. | Foto: F.A.Bobo
