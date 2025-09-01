Obavijesti

TEŠKO SU OZLIJEĐENE

Užas u Slatini: Autom naletjela na dvije pješakinje, u bolnici su

Piše Antonela Šaponja,
Užas u Slatini: Autom naletjela na dvije pješakinje, u bolnici su
Do nesreće je došlo kada je mlada vozačica, dolaskom do raskrižja, oduzela prednost 53-godišnjem vozaču drugog vozila

Dvije pješakinje zadobile su teške tjelesne ozljede u prometnoj nesreći koja se dogodila u subotu, 30. kolovoza, oko 23 sata u Slatini. Prema izvješću PU virovitičko-podravske, nesreću je izazvala 24-godišnja vozačica osobnog automobila.

Do nesreće je došlo kada je mlada vozačica, dolaskom do raskrižja, oduzela prednost 53-godišnjem vozaču drugog vozila. Prednjim dijelom automobila udarila je u njegovu bočnu stranu, a od siline udarca vozilo 53-godišnjaka odbačeno je na nogostup. Tamo je naletjelo na dvije pješakinje, koje su tom prilikom teško ozlijeđene.

Na mjesto događaja ubrzo su stigli policija i hitna pomoć, a ozlijeđene žene prevezene su u bolnicu.

Alkotestiranjem je utvrđeno da niti jedan od vozača nije bio pod utjecajem alkohola. Po nalogu Općinskog državnog odvjetništva u Virovitici, oboma su uzeti uzorci krvi i urina radi dodatnih analiza. Policija provodi kriminalističko istraživanje, nakon kojeg će protiv odgovorne osobe biti podnesena prijava.

