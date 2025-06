FOTO Dobar dan, imate li nešto slatko? Mladi medo upao im u dvorište u Senju i jeo smokve

Nije baš uobičajeno da ti u dvorište ušeće mladi medvjed i posluži se smokvama, no našem čitatelju koji ljetuje u Sibinju Krmpotskom to se događa svakih nekoliko godina. Kako kaže, medvjedi se znaju spustiti s Krivog puta u njegovo dvorište u potrazi za hranom. Ovaj put je to bio mladi medvjed kojem su zamirisale smokve.

Foto: čitatelj 24sata

- Oprezno je došetao u subotu oko 16 sati, osvrnuo se oko sebe i potrčao prema smokvi koja dozrijeva. Digao se na stražnje noge i počeo prebirati po drvu i tako desetak minuta. Vjerujem da bi ostao i duže da ga nije preplašio mačak koji je protrčao dvorištem - prepričava nam scene koje je čitatelj promatrao s prozora.

Foto: čitatelj 24sata

Kaže kako ovo nije prvi put da ih posjećuju medvjedi, ali ih nisu vidjeli par godina, bar ne da su ih oni zapazili.

Foto: čitatelj 24sata

- Inače ih vidimo svakih dvije do tri godine. Dođu u izvidnicu što imamo za jesti, pa pojedu ono što im se sviđa, nekad su to i bademi s poda. Dođu, pojedu i odu - ispričao nam je čitatelj.