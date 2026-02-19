Obavijesti

KAOS NA JADRANU

FOTO Dio Kaštela potopljen! Pogledajte nevjerojatne scene

DONJA KAŠTELA Olujno jugo i plima opet su potopili Donja Kaštela, a naš čitatelj iz Kaštela javlja nam kako je nekim mještanima more čak ušlo u kuću. More se kako kaže, izlilo na lokalnu rivu i pretvorilo šetnice u plićake.
Dalmaciju je u popodnevnim satima u četvrtak počeo zahvaćati ciklonalni poremećaj koji je donio jako jugo s oborinama. More se diglo i u Kaštelima te poplavilo obalu. | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
