UZNEMIRUJUĆE Dječak visio sa žičare na Jahorini. Pao s velike visine. Hitno prebačen u bolnicu

UZNEMIRUJUĆE Dječak visio sa žičare na Jahorini. Pao s velike visine. Hitno prebačen u bolnicu
Očevici opisuju dramatične prizore u kojima su skijaši i prolaznici pokušavali reagirati i uhvatiti dijete

Dijete je danas palo sa žičare na Jahorini u Bosni i Hercegovini i završilo u bolnici s ozljedom noge. Gorska služba spašavanja potvrdila je nesreću, dok se društvenim mrežama brzo proširila uznemirujuća snimka samog pada.

Videozapis prikazuje trenutke panike među prisutnima koji su bespomoćno gledali pad koji je trajao svega nekoliko sekundi.

Očevici opisuju dramatične prizore u kojima su skijaši i prolaznici pokušavali reagirati i uhvatiti dijete. 

Prema informacijama koje prenosi portal Klix.ba, dijete je prilikom pada zadobilo ozljede noge.

