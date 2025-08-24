Obavijesti

'SVE JE BILO BRZO'

FOTO Drama na Lučkom: Policija je stavila lisice muškarcu usred gužve na obilaznici prema moru

FOTO Drama na Lučkom: Policija je stavila lisice muškarcu usred gužve na obilaznici prema moru
Razlozi uhićenja za sada nisu službeno objavljeni, no policija je kratko potvrdila da su oko 13 sati na tom dijelu zagrebačke obilaznice provodili redovno policijsko postupanje

Gužve na izlazu prema moru u nedjelju popodne dodatno su se zakomplicirale zbog policijskog postupanja kod Lučkog. Čitateljica nam je poslala fotografije na kojima se vidi kako policija u civilu stavlja lisice muškarcu koji sjedi uz auto na obilaznici.

- Auto uhićenog stajao je ispred Audija. Policija je muškarcu stavila lisice dok je sjedio u vozilu. Sve se odvijalo vrlo brzo, ali bilo je jasno vidljivo. Riječ je o vozilu Fiat Stilo bjelovarskih registarskih oznaka, parkiranom ispred policijskog Audija - ispričala nam je čitateljica. 

Razlozi uhićenja za sada nisu službeno objavljeni, no policija nam je kratko potvrdila da su oko 13 sati na tom dijelu zagrebačke obilaznice provodili redovno policijsko postupanje.

