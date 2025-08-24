FOTO Drama na Lučkom: Policija je stavila lisice muškarcu usred gužve na obilaznici prema moru

Gužve na izlazu prema moru u nedjelju popodne dodatno su se zakomplicirale zbog policijskog postupanja kod Lučkog. Čitateljica nam je poslala fotografije na kojima se vidi kako policija u civilu stavlja lisice muškarcu koji sjedi uz auto na obilaznici.

- Auto uhićenog stajao je ispred Audija. Policija je muškarcu stavila lisice dok je sjedio u vozilu. Sve se odvijalo vrlo brzo, ali bilo je jasno vidljivo. Riječ je o vozilu Fiat Stilo bjelovarskih registarskih oznaka, parkiranom ispred policijskog Audija - ispričala nam je čitateljica.

Foto: Čitatelj 24sata

Razlozi uhićenja za sada nisu službeno objavljeni, no policija nam je kratko potvrdila da su oko 13 sati na tom dijelu zagrebačke obilaznice provodili redovno policijsko postupanje.