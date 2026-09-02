Putnički vlak iskočio iz tračnica u Đurđevcu, srećom bez ozlijeđenih

Putnički vlak iskočio je oko 9 sati iz tračnica na pružnom prijelazu u Vinogradskoj ulici u Đurđevcu, u blizini Željezničkog kolodvora, a prema prvim informacijama u nesreći nema ozlijeđenih.

- Vlak se najednom nagnuo. Čuo se udarac kada je iskočio - ispričao nam je čitatelj koji se našao na mjestu nesreće.

Iz Policijske uprave koprivničko-križevačke Hini je rečeno da su informaciju o nesreći zaprimili u 9,40 sati te da je policija izašla na mjesto događaja. Iz Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac Hini su potvrdili da su na mjesto nesreće izašla tri vatrogasna vozila te da nema ozlijeđenih osoba.

Na mjestu događaja su policija i vatrogasci, a više pojedinosti o okolnostima nesreće bit će poznato nakon očevida.

Prije manje od mjesec dana u istoj županiji dogodila se teška željeznička nesreća kod Škrinjara, nedaleko od Križevaca, gdje su se 8. kolovoza sudarili putnički i teretni vlak. U nesreći na pruzi između Svetog Ivana Žabna i Gradeca ozlijeđeno je 25 osoba, među kojima dvojica strojovođa i kondukter.