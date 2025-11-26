Obavijesti

SVE JE POD VODOM

FOTO Dramatični prizori na Tajlandu: 'Ovakve poplave nije bilo 300 godina. 18 je mrtvih'

Dijelovi Tajlanda bore se s velikim poplavama kojima je više od 2 milijuna ljudi pogođeno, a najmanje 18 je smrtno stradalo. Vojni brodovi i helikopteri pomažu u spašavanju, a već 300 godina nije bilo takvih kiša
Heavy flooding in southern Thailand
Strašne poplave pogodile su nekoliko pokrajina na jugu Tajlanda i usmrtile nekoliko ljudi. | Foto: SITHICHAI CHOOTOCHANA/REUTERS
Strašne poplave pogodile su nekoliko pokrajina na jugu Tajlanda i usmrtile nekoliko ljudi. | Foto: SITHICHAI CHOOTOCHANA/REUTERS
