FOTO Dramatični prizori na Tajlandu: 'Ovakve poplave nije bilo 300 godina. 18 je mrtvih'

Dijelovi Tajlanda bore se s velikim poplavama kojima je više od 2 milijuna ljudi pogođeno, a najmanje 18 je smrtno stradalo. Vojni brodovi i helikopteri pomažu u spašavanju, a već 300 godina nije bilo takvih kiša
Strašne poplave pogodile su nekoliko pokrajina na jugu Tajlanda i usmrtile nekoliko ljudi.
Brojni stanovnici su s balkona i viših katova kuća promatrali kaos koji je nastao - potopljene kuće i aute kojima nema spasa.
Članovi spasilačkih timova dijele potrepštine nasukanim ljudima u poplavljenom području u okrugu Hat Yai.
Kuća jedne starice djelomično je potopljena, a volonteri je spašavaju.
S druge strane pak, dječaci su poplavljenu ulicu iskoristili za igru.
