FOTO Dronovi, duge cijevi, sve puno policije: Ovako su Srđana Mlađana doveli na suđenje...
U Varaždinu je, uz iznimno jake snage osiguranja, započelo suđenje trostrukom ubojici Srđanu Mlađanu (45). Nova optužnica Mlađana tereti za nekoliko vrlo teških kaznenih djela, među kojima su poticanje na otmicu i ubojstva ljudi s njegove "liste za odstrel". Osvetu je, prema Mlađanovu planu, trebao odraditi njegov vjenčani kum i prijatelj iz kaznionice.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL