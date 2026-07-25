FOTO Dva auta izgorjela u Rogoznici: Čule su se detonacije

Izgorjela su dva automobila u noći u subotu oko 2,50 sati u Rogoznici, potvrdila je šibensko-kninska policija. Požar je prvo buknuo na jednom automobilu, a zatim se proširio na dva susjedna parkirana vozila.

Foto: Čitatelj 24sata





Na mjesto događaja žurno su upućeni vatrogasci, koji su lokalizirali i u potpunosti ugasili požar u 4 sata. U događaju nije bilo ozlijeđenih osoba. Na mjestu događaja policijski službenici će u suradnji s inspektorom za zaštitu od požara provesti očevid radi utvrđivanja uzroka i okolnosti izbijanja požara.

- Najprije su se čula dva iznimno snažna udara nalik detonacijama, nakon čega je uslijedilo još devet pucnjeva. Brzo su stigli vatrogasci - rekao nam je čitatelj koji nam je poslao fotografiju izgorjelih automobila.