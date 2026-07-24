VELIKO POSKUPLJENJE Gorivo je opet na visokim razinama! Stručnjak: 'Nekoliko je razloga'

Do smirenja rata, nažalost, mislim da neće biti pada cijena naftnih derivata, rekao nam je stručnjak te bivši ministar gospodarstva, rada i poduzetništva u hrvatskoj Vladi o naglom rastu cijena goriva.

Od utorka bi, kako najavljuje RTL televizija, moglo ponovno poskupjeti gorivo. Prema neslužbenim informacijama koje je objavio RTL Danas, najviše bi trebao poskupjeti eurodizel, a skuplji će biti i benzin, plavi dizel te ukapljeni naftni plin (UNP). Ako se potvrde trenutačni izračuni, litra Eurosupera 95 stajat će 1,65 eura, što je povećanje od 11 centi. Eurodizel bi trebao poskupjeti za čak 22 centa te bi nova cijena iznosila 1,81 euro po litri.

Foto: 24sata

Poskupljuje i plavi dizel, čija bi cijena trebala porasti za 24 centa, na 1,26 eura po litri.

Više će plaćati i korisnici UNP-a. Cijena UNP-a za boce trebala bi iznositi 1,88 eura po kilogramu, sedam centi više nego dosad, dok bi UNP za spremnike također poskupio za sedam centi, na 1,30 eura po kilogramu.

Konačne cijene i korekcije Vlada će donijeti na telefonskoj sjednici. Prostora za promjene ima još sutra, kada završava obračunsko razdoblje.

Štern nam je objasnio kako je razlog rasta cijena to što se na Istoku stvaraju sve veće poteškoće u prijevozu nafte. Sprječava se ulazak u Crveno more čime je ugrožena opskrba naftnim derivatima.

- Međusobno se bombardiraju, više se ne gađaju neprijateljski brodovi, nego svi. Zatvoreno je zato za plovidbu. To je zapravo glavni razlog naglog skoka cijena. Poskupljenje nije histerično. Rast će malo po malo, a vrijeme će pokazati što će se na kraju dogoditi. Do smirenja rata, nažalost, mislim da neće biti pada cijena naftnih derivata - zaključio je Štern.

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković je sredinom srpnja u Parizu, odgovarajući na pitanja novinara, izjavio da je vlada, prilikom ranije energetske krize izazvane ratom u Ukrajini, intervenirala u cijene goriva 95 puta u kontinuitetu, a u petak, prilikom posjete Zadarskoj županiji, rekao je kako su mogućnosti limitirane.

Odgovarajući na novinarsko pitanje, nije želio prognozirati kakve bi mogle biti posljedice budućih intervencija.

- Učinit ćemo ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane, ali ćemo nastaviti subvencionirati građane i gospodarstvo - rekao je, dodavši da će Vlada uskoro donijeti odluku o novim cijenama goriva.

Inače, vozače na dvjema benzinskim crpkama Ine i Petrola u Zagrebu u petak poslijepodne dočekale su poruke da se točenje goriva ograničava na 300 litara, prenosi Jutarnji list.