FOTO Dva vozača ozlijeđena u sudaru kraj Lepoglave

Foto: Čitatelj 24sata

Ozlijeđeni vozači su prebačeni u Opću bolnicu Varaždin. Težina ozljeda je za sada nepoznata.

Dva vozača ozlijeđena su u sudaru kraj Lepoglave, potvrdila nam je varaždinska policija. Jedan od automobila je prilikom sudara sletio s ceste. Prometna nesreća se, kako kaže policija, dogodila u 10:10 sati na državnoj cesti u mjestu Kaniža.

Foto: Čitatelj 24sata

Ozlijeđeni vozači su prebačeni u Opću bolnicu Varaždin. Težina ozljeda je za sada nepoznata. U tijeku je normalizacija prometa na državnoj cesti.

