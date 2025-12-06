Ozlijeđeni vozači su prebačeni u Opću bolnicu Varaždin. Težina ozljeda je za sada nepoznata.
JEDAN SLETIO S CESTE
FOTO Dva vozača ozlijeđena u sudaru kraj Lepoglave
Dva vozača ozlijeđena su u sudaru kraj Lepoglave, potvrdila nam je varaždinska policija. Jedan od automobila je prilikom sudara sletio s ceste. Prometna nesreća se, kako kaže policija, dogodila u 10:10 sati na državnoj cesti u mjestu Kaniža.
Ozlijeđeni vozači su prebačeni u Opću bolnicu Varaždin. Težina ozljeda je za sada nepoznata. U tijeku je normalizacija prometa na državnoj cesti.
