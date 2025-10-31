Zbog prometne nesreće između čvorova Kutina i Lipovljani promet se odvija jednim prometnim trakom, a kolona je duga oko deset kilometara
VELIKE GUŽVE
FOTO Dvije prometne nesreće na A3: Kolona duga 10 kilometara
Zbog dvije prometne nesreće na autocesti A3 u smjeru Lipovca stvorile su se velike kolone vozila, izvijestio je Hrvatski autoklub (HAK). Kako navode na svojim stranicama, zbog prometne nesreće između čvorova Kutina i Lipovljani promet se odvija jednim prometnim trakom, a kolona je duga oko deset kilometara.
Druga prometna nesreća dogodila se oko 125. kilometra autoceste, između čvorova Lipovljani i Novska, također u smjeru Lipovca. I ondje se vozi jednim trakom, a kolona vozila duga je oko dva kilometra.
Kontaktirali smo i policiju, a po odgovoru ćemo objaviti više informacija.
