FOTO Dvije prometne nesreće na A3: Kolona duga 10 kilometara

Zbog dvije prometne nesreće na autocesti A3 u smjeru Lipovca stvorile su se velike kolone vozila, izvijestio je Hrvatski autoklub (HAK). Kako navode na svojim stranicama, zbog prometne nesreće između čvorova Kutina i Lipovljani promet se odvija jednim prometnim trakom, a kolona je duga oko deset kilometara.

Foto: 24sata

Druga prometna nesreća dogodila se oko 125. kilometra autoceste, između čvorova Lipovljani i Novska, također u smjeru Lipovca. I ondje se vozi jednim trakom, a kolona vozila duga je oko dva kilometra.

Kontaktirali smo i policiju, a po odgovoru ćemo objaviti više informacija.