Eksplozija se dogodila u dnevnom boravku kuće, a pritom je nastala velika materijalna šteta na drvenom objektu
FOTO Eksplozija raznijela kuću kod Bosiljeva: Mladić se bori za život, još dvojica su ozlijeđena
Dvadesetogodišnji mladić teško je ozlijeđen i životno je ugrožen nakon eksplozije koja se u ponedjeljak poslijepodne dogodila u obiteljskoj kući na području općine Bosiljevo. U eksploziji je teško ozlijeđen i 62-godišnjak, dok je 22-godišnjak prošao s lakšim ozljedama.
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Kako je izvijestila Policijska uprava karlovačka, dosadašnjim očevidom utvrđeno je da je do eksplozije došlo u ponedjeljak oko 17.52 sati, kada je 20-godišnjak rukovao, kako se sumnja, improviziranom eksplozivnom napravom ili eksplozivom vojnog podrijetla.
Eksplozija se dogodila u dnevnom boravku kuće, a pritom je nastala velika materijalna šteta na drvenom objektu.
Na mjestu događaja bili su i policijski službenici Regionalne protueksplozijske jedinice Zagreb.
Policija je priopćila da će se danas nastaviti očevid uz prisutnost protueksplozijskog tima, nakon čega slijedi daljnje kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog događaja.
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