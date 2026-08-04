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OGLASILA SE POLICIJA

FOTO Eksplozija raznijela kuću kod Bosiljeva: Mladić se bori za život, još dvojica su ozlijeđena

Piše Antonela Šaponja,
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FOTO Eksplozija raznijela kuću kod Bosiljeva: Mladić se bori za život, još dvojica su ozlijeđena
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Foto: Radio Mrežnica
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Eksplozija se dogodila u dnevnom boravku kuće, a pritom je nastala velika materijalna šteta na drvenom objektu

Dvadesetogodišnji mladić teško je ozlijeđen i životno je ugrožen nakon eksplozije koja se u ponedjeljak poslijepodne dogodila u obiteljskoj kući na području općine Bosiljevo. U eksploziji je teško ozlijeđen i 62-godišnjak, dok je 22-godišnjak prošao s lakšim ozljedama.

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Foto: Radio Mrežnica

Kako je izvijestila Policijska uprava karlovačka, dosadašnjim očevidom utvrđeno je da je do eksplozije došlo u ponedjeljak oko 17.52 sati, kada je 20-godišnjak rukovao, kako se sumnja, improviziranom eksplozivnom napravom ili eksplozivom vojnog podrijetla.

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Eksplozija se dogodila u dnevnom boravku kuće, a pritom je nastala velika materijalna šteta na drvenom objektu.

Na mjestu događaja bili su i policijski službenici Regionalne protueksplozijske jedinice Zagreb.

Foto: Radio Mrežnica

Policija je priopćila da će se danas nastaviti očevid uz prisutnost protueksplozijskog tima, nakon čega slijedi daljnje kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog događaja.

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