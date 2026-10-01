FOTO Eskalirali prosvjedi đaka u Francuskoj, uhitili su 2000 ljudi

Gotovo 2.000 ljudi privedeno je u Francuskoj nakon što su prosvjedi učenika zbog uvjeta u školama prerasli u nasilje, pri čemu je ozlijeđeno 305 policajaca i pripadnika žandarmerije, priopćilo je u četvrtak Ministarstvo unutarnjih poslova. Većina privedenih sumnjiči se za nasilje, među ostalim, nad policijom, navelo je ministarstvo. Tijekom četvrtka privedeno je ukupno 1.949 ljudi.

Francuski premijer Sébastien Lecornu u četvrtak je sazvao krizni sastanak nakon što su se prosvjedi učenika zbog uvjeta u školama proširili zemljom.

Foto: Noemie Olive

Samo u srijedu uhićeno je više od 600 ljudi zbog sumnje na kaznena djela, među ostalim podmetanje požara i napade na policajce.

Prosvjedi su se u četvrtak ujutro proširili i na sveučilišta, a blokade su zabilježene u oko 30 kampusa, prema podacima studentskog sindikata Union Étudiante.

Diljem zemlje učenici su prosvjedovali zbog dotrajalih školskih zgrada, prenapučenih učionica i manjka nastavnika.

Prosvjedi su na mnogim mjestima protekli mirno, no u nekim mjestima došlo je i do nasilja i vandalizma. Mediji su izvijestili i o napadima na autobuse i autobusna stajališta, a policija je protiv prosvjednika koristila i suzavac.

Tijekom prosvjeda gorjeli su spremnici za otpad i bacane su petarde, a u zapadnom gradu Nantesu zapaljen je ulaz u jednu srednju školu. U Marseilleu je zapaljeno vatrogasno vozilo.

Foto: Abdul Saboor

Ministarstvo unutarnjih poslova ocijenilo je da situacija više nema nikakve veze s legitimnim izražavanjem zahtjeva, već da je riječ o neredima na ulicama.

Zbog prosvjeda će u petak ostati zatvoreno oko 400 škola, u kojima će se nastava održavati na daljinu, najavio je ministar obrazovanja Édouard Geffray.

Od početka prosvjeda ozlijeđeno je 170 učenika i 65 djelatnika u obrazovanju, napomenuo je.

Ministar je pozvao na smirivanje situacije u razgovoru za televiziju France 2 te najavio razgovore s predstavnicima učenika.