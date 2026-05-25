FOTO Evo gdje su danas u podne izmjerene najveće temperature
Stigle su ljetne vrućine u Hrvatsku, a prema podacima izmjerenima u ponedjeljak u podne najviše temperature zabilježene su na Jadranu, gdje je Šibenik prednjačio s 30,9 stupnjeva Celzija. Slijedi Split s nešto nižim, ali i dalje vrlo visokim temperaturama, dok su visoke vrijednosti zabilježene i u drugim dalmatinskim gradovima. U unutrašnjosti zemlje također je bilo toplo, a Zagreb se našao na petom mjestu najtoplijih gradova s izmjerenih 28,8 stupnjeva