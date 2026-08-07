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NAPAD U WILSONOVOJ

FOTO Evo gdje su pretukli Pejina

VAR sudac i šef zračne luke Osijek, Tihomir Pejin jutros je pretučen u Wilsonovoj ulici. Čitav napad su vidjeli stanari ulice koji su potom priskočili u pomoć te pozvali Hitnu i policiju. Pejin svakoga jutra trči poznatu dionicu koja, između ostalog, vodi i kroz Wilsonovu ulicu. To su očigledno znala i dva napadača koja su ga jutros dočekala. Kontaktirali smo Pejina koji nam je u kratkom razgovoru potvrdio da je napadnut od strane nepoznatih osoba, ali da nije zadobio teže ozljede.
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Osijek: Wilsonova ulica, lokacija fizičkog napada na nogometnog sudca
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
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Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Komentari 6

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