NAPAD U WILSONOVOJ FOTO Evo gdje su pretukli Pejina

VAR sudac i šef zračne luke Osijek, Tihomir Pejin jutros je pretučen u Wilsonovoj ulici. Čitav napad su vidjeli stanari ulice koji su potom priskočili u pomoć te pozvali Hitnu i policiju. Pejin svakoga jutra trči poznatu dionicu koja, između ostalog, vodi i kroz Wilsonovu ulicu. To su očigledno znala i dva napadača koja su ga jutros dočekala. Kontaktirali smo Pejina koji nam je u kratkom razgovoru potvrdio da je napadnut od strane nepoznatih osoba, ali da nije zadobio teže ozljede.

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